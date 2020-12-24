Какие плюсы и минусы имеют кованые диски

Каждый водитель знает, что штампованные, литые и кованые диски имеют свои преимущества и недостатки.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля была комфортной и приятной, нужно правильно выбирать подходящие диски, учитывая эти параметры. В противном случае можно ошибиться с выбором и самостоятельно усложнить процесс эксплуатации.

Производство кованых дисков. Легкосплавную заготовку предварительно нагревают, а уже потом придают ей нужную форму и размеры, превращая ее практически в готовый диск. Далее разогретую заготовку вминают в специальную форму при помощи пресса, после этого она становится похожа на своеобразное колесо. Кстати, масса прессов должна быть довольно внушительной. В противном случае создать колесные диски будет просто невозможно.

Интересным моментом становится то, что технология изготовления называется горячей объемной штамповкой. После изготовления дисков выполняется термическая обработка, позволяющая создать готовые изделия, годные к установке на автомобиль.

Преимущества. Главным преимуществом становится их легкость, в сравнении с литыми или штампованными дисками. В среднем вес таких дисков на 30-40% ниже конкурентов, изготовленных из других материалов. Еще одним преимуществом является то, что они имеют высокую прочность. Их надежность и качество проверяются неоднократно проводимыми тестовыми испытаниями, на которые стоит опираться при выборе изделий.

Пластичность тоже является существенным преимуществом. Так, даже при сильном ударе такие диски не разрушаются и способны сохранять целое состояние, но при этом естественно деформироваться. Конечно, этот показатель является очень важным для безопасности, которая существенно повышается. Стойкость к коррозии тоже относится к положительным моментам и играет весьма важную роль для потенциальных покупателей.

Недостатки. Конечно, такие диски по всем параметрам можно назвать идеальными, за исключением цены. Стоимость кованых дисков крайне высока и это отталкивает потенциальных покупателей, которые предпочитают обращать внимание на менее дешевые аналоги, технические параметры которых существенно хуже. Но цена в данной ситуации является решающим моментом.

Ограниченное дизайнерское разнообразие тоже является недостатком. Как показывает практика, большинство кованых дисков однообразны и у них нет такого различия во внешности, как у литых. Более того, подобрать к ним декоративные колпаки, как к штампованным дискам, просто невозможно.

Заключение. Приобретать подобные диски лучше всего в присутствии специалиста, который сможет дать несколько дельных советов, в том числе и по правилам эксплуатации. Самостоятельно отличить кованый диск от литого можно благодаря маркировке, которая должна быть изучена потенциальным покупателем.