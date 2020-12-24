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Как закрепить держатель на присоске в автомобиле 

Car.ru 5 часов назад
Как закрепить держатель на присоске в автомобиле
Фото: car.ru
Каждому автомобилисту будет удобно во время движения держать гаджеты под рукой. Однако, закон запрещает использовать их, так как водитель отвлекается от дороги. Но сегодня на рынке предусмотрены различные держатели, на которые можно поставить смартфон. Как правило, многие из них закрепляются на лобовом стекле при помощи присосок. На них можно повесить не только смартфон, но и видеорегистратор и другие полезные гаджеты.
Со временем на элементе начинает накапливаться пыль и грязь, которая приводит к отслаиванию присоски от стекла. В результате, большая консоль вместе с гаджетом падает на пол. Хорошо, если дело обходится без повреждений, но через несколько таких падений на гаджете может появиться трещина. Есть и еще одна неприятность — чтобы повторно установить присоску, приходится останавливаться и терять лишнее время. Но можно ли сделать так, чтобы присоска держалась прочно и не отваливалась на каждой кочке?
Обезжириватель и силикон. Если стекло грязное, на нем не будет держаться даже новое и самое дорогое крепление. Перед использованием нужно проводить подготовительные работы. Лучше всего помыть и обезжирить стекло. По вакуумной присоске тоже следует пройтись обезжиривателем. После этого поверхности должны просохнуть. Некоторые применяют для более прочного крепления сантехнический силикон. Однако, не стоит наносить слишком большое количество средства. В противном случае, между стеклом и присоской может образоваться пленка, из-за которой крепление будет сползать.
Хозяйственное мыло. Если присоска отвалилась во время движения, а под рукой нет никаких химических средства для обезжиривания поверхности, можно применить обычное хозяйственное мыло. Его следует намочить водой, после этого можно натереть резинку и подождать, пока она высохнет. Когда мыло станет вязким, можно закреплять мембрану на стекло.
Газировка и чеснок. Чтобы создать на стекле клейкую поверхность, можно воспользоваться сахарным сиропом, который есть в газировке. Однако, перед применением нужно изучить информацию, расположенную на этикетке. Если калорий более 400, то сахар во время высыхания сможет проявлять свойства клея. Напитком нужно натереть тот участок стекла, на котором закрепляется держатель. После высыхания резинку нужно просто закрепить. Если под рукой нет газировки, но каким-то чудом есть чеснок, можно применить его. При высыхании его сок проявляет клейкие свойства.
Как закрепить держатель на присоске в автомобиле 5 Противопоказания. Не рекомендуется крепить держатель при помощи настоящего герметика или клея, так как они могут оставить на поверхности стекла следы. Не стоит использовать и моторное масло, которое негативно сказывается на резине.
Итог. Держатель в автомобиле — полезная вещь. Однако, крепление на присоске может постоянно отваливаться. На этот случай есть несколько способов, которые помогут крепко зафиксировать резинку на стекле.
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