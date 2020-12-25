Появилось первое изображение обновленной «Лады Весты»

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Мы уже сообщали о скором запуске обновлённой «Лады Весты», а сейчас появилось первое изображение модели. Иллюстрацию подготовило сообщество «AvtoVAZ News» на основе шпионских снимков.

Вероятно, серийная машина будет выглядеть чуть иначе, но по этой картинке можно составить общее впечатление об облике обновлённой «Весты». Как рассказывал сайт Wroom.ru ранее, в результате рестайлинга автомобиль получит следующие изменения:

новые светодиодные фары;

светодиодные задние фонари;

бамперы иной формы;

новая передняя панель в салоне;

новый руль;

модернизированная медиасистема на платформе «Яндекс Авто».

В «старших» комплектациях автомобиля появятся передний парктроник и омыватели фар. По технической части никаких заметных новшеств не планируется.