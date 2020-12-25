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Рестайлинг «Лады Весты»: появилось первое изображение 

Wroom.ru 1 час назад
Появилось первое изображение обновленной «Лады Весты»
Фото: AvtoVAZ News
Мы уже сообщали о скором запуске обновлённой «Лады Весты», а сейчас появилось первое изображение модели. Иллюстрацию подготовило сообщество «AvtoVAZ News» на основе шпионских снимков.
Вероятно, серийная машина будет выглядеть чуть иначе, но по этой картинке можно составить общее впечатление об облике обновлённой «Весты». Как рассказывал сайт Wroom.ru ранее, в результате рестайлинга автомобиль получит следующие изменения:
  • новые светодиодные фары;
  • светодиодные задние фонари;
  • бамперы иной формы;
  • новая передняя панель в салоне;
  • новый руль;
  • модернизированная медиасистема на платформе «Яндекс Авто».
В «старших» комплектациях автомобиля появятся передний парктроник и омыватели фар. По технической части никаких заметных новшеств не планируется.
Серийный выпуск рестайлингового седана должен стартовать в середине 2021 года. АвтоВАЗ пока официально не подтверждал информацию о дебюте обновлённой «Весты». А ближайшими новинками завода станут две модернизированные модели — внедорожник «Лада Нива» и универсал «Лада Ларгус».
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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