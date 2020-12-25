Появились первые изображения российского аэромобиля Flyter

Воронежский стартап Scienex опубликовал первые изображения российского летающего автомобиля Flyter, который планируется использовать в качестве аэротакси. Аппарат выглядит необычно из-за того, что у него нет крыльев и открытых винтов — в этом, заявляют авторы проекта, главное преимущество конструкции Flyter перед другими аэромобилями, напоминающими «большие квадрокоптеры», «маленькие самолеты» либо «городские конвертопланы».

Scienex работает над проектом Flyter уже два года. Стартап поставил перед собой задачу создать такой аэромобиль, который бы идеально вписался в городскую среду, чтобы его можно было использовать в качестве такси. Для этого нужно было решить сразу несколько вопросов, касающихся конструкции.

Во-первых, аппарат должен быть достаточно компактным, чтобы не затруднять движение в городской среде и иметь возможность совершить посадку на неподготовленную поверхность, например, на обычную парковку. Во-вторых, у него не должно быть больших открытых винтов, так как это небезопасно — в них может попасть человек, животное или любой другой объект. И в-третьих, он должен быть быть лишен аэродинамических недостатков мультикоптеров.

«Если открытый винт оказывается расположенным перпендикулярно плоскости ветра, то он ведет себя как парус, а ветры в мегаполисах — постоянное явление, — поясняет основатель Scienex Евгений Тырнов. — Таким образом, резкие порывы ветра могут просто-напросто «сдуть» коптер».

Flyter имеет габариты одного парковочного места, примерно пять на два метра. У него обтекаемая форма, которая обеспечивает высокие аэродинамические показатели. Благодаря такой конструкции аэромобиль сможет летать с максимальной скоростью более 100 километров в час и преодолевать расстояние свыше 100 километров.

Реальный Flyter будет несколько отличаться от концепции, которая запечатлена на изображениях ниже. Однако форма останется прежней: аэромобиль будет безопасным, компактным и маневренным. По предварительным оценкам, себестоимость Flyter составит 200 тысяч долларов (14,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).

© Scienex / Instagram

На закономерный вопрос о том, как Flyter поднимается в воздух без крыльев и винтов, в Scienex отвечают уклончиво: аэромобиль «имеет ряд принципиальных преимуществ и ноу-хау», однако пока стартап «не хочет раскрывать все карты конкурентам». Больше подробностей о разработке появится ближе к лету 2021 года, когда Scienex будет готов провести летные испытания полноразмерного прототипа.

По словам Тырнова, будущее, в котором в городах будут эффективно работать системы аэротакси — не такое уж и далекое.