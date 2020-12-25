Свойства мотора зависят от числа оборотов до которых раскручивается коленвал. Если сразу после начала движения, когда скорость еще не достигла 20 км/ч, включить третью передачу и жать на педаль, то разгон будет очень вялый. Обороты мотора при этом не будут превышать 1500. Эксперты рассказали, как ездить, чтобы мотор был эффективен.

Пик мощности бензинового мотора наблюдается только в узком диапазоне оборотов. А именно, пять-шесть тыс. Максимальная отдача мотора отмечена желтым, переходящим в красный, на тахометре. Она продолжается от пяти до семи тыс. При этих оборотах мотор подвергается максимальным нагрузкам. Специалисты не рекомендуют удерживать стрелку тахометра в этом диапазоне, сообщает « Аргументы и Факты «.

В современных автомобилях система подачи топлива и зажигания сделана так, что оптимальная смесь топлива с воздухом готовится даже для очень низких температур. При этом процесс контролируется электроникой. Это позволяет повысить крутящий момент двигателя. Он ощущается в машине как тяга и усилие при ускорении. От также влияет на время достижения мотором максимальной мощности. Электроника позволяет расширить планку крутящего момента. Это делает его более эластичным и он может тянуть даже на низких оборотах. Отмечается, что пик крутящего момента у «атмосферников» приходится на 3500 оборотов. У турбированных же наблюдаются другие характеристики. Практически при холостых оборотах он может обладать достаточной тягой для хорошего старта. Диапазон его пика от 1500 до 4000 оборотов. При этих значениях автомобиль наиболее динамичен.

На графике характеристик мотора можно увидеть две кривые с пиками. Одна показывает мощность, а другая крутящий момент. Максимальная эффективность мотора может быть достигнута между максимумами этих показателей. Таким образом, во время обгонов на автомобиле с атмосферным мотором лучше выбрать диапазон от 3500 до 6000 оборотов. С турбированным двигателем он начинается от 1500 оборотов.