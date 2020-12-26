Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе

Власти Японии заявили о том, что через 15 лет они планируют полностью запретить продажу автомобилей, эксплуатируемых на ископаемом топливе.

Руководство автомобильного концерна Toyota возмущены таким решением и уверены в том, что это приведет к серьезным проблемам с выпуском автомобилей, оснащенных стандартными силовыми агрегатами.

Полный и довольно резкий переход на электрифицированные автомобили приведет к серьезным перебоям в автомобильной промышленности, так как большинство концернов не смогут своевременно перестроиться на выпуск новой техники.

Властям страны нужно понимать, что экономика также пошатнется, поэтому не стоит так принципиально торопиться и сразу устраивать категорические запреты по выпуску автомобилей. Переход должен быть плавным, вот только власти уверены, что ближайшие 15 лет будут направлены именно на плавный и постепенный переход, поэтому проблем не возникнет. Хотя, это покажет только время, которое будет затрачено.