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Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет 

Car.ru 4 часа назад
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе
Фото: car.ru
Власти Японии заявили о том, что через 15 лет они планируют полностью запретить продажу автомобилей, эксплуатируемых на ископаемом топливе.
Руководство автомобильного концерна Toyota возмущены таким решением и уверены в том, что это приведет к серьезным проблемам с выпуском автомобилей, оснащенных стандартными силовыми агрегатами.
Полный и довольно резкий переход на электрифицированные автомобили приведет к серьезным перебоям в автомобильной промышленности, так как большинство концернов не смогут своевременно перестроиться на выпуск новой техники.
Властям страны нужно понимать, что экономика также пошатнется, поэтому не стоит так принципиально торопиться и сразу устраивать категорические запреты по выпуску автомобилей. Переход должен быть плавным, вот только власти уверены, что ближайшие 15 лет будут направлены именно на плавный и постепенный переход, поэтому проблем не возникнет. Хотя, это покажет только время, которое будет затрачено.
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Бортжурнал , Toyota
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