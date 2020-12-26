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Почему не стоит покупать автомобиль у знакомых? 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
Почему не стоит покупать автомобиль у знакомых?
Фото: car.ru
Зачастую, когда автомобилист решает приобрести для себя машину, появляется большое количество знакомых, которые готовы продать ему свое транспортное средство.
В рамках регулярно проводимых исследований было названо сразу четыре причины, согласно которым, не стоит даже думать о покупке автомобиля у близких или знакомых людей.
Автомобиль далеко не идеальный, как говорят. Большинство знакомых и друзей уверяют, что буквально "от сердца" отрывают свою машину, предлагая ее только по близкой дружбе и большому уважению. Доверчивые люди настолько убеждены в том, что знакомый говорит правду, что даже не собираются проверять так ли это, поэтому покупают автомобиль, не проводя диагностических исследований и проверок.
Такая ситуация может обернуться негативно. Все дело в том, что порой, купленный у знакомых авто, может отличаться наличием скрытых серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Купив такой автомобиль, водитель попадает на непредвиденные расходы, а вернуть машину знакомому не может из-за неправильно оформленных документов купли-продажи, которые зачастую просто не подписываются из-за личного знакомства.
Цена. Большинство знакомых стараются предложить свой автомобиль как можно дороже. Более того, они не сомневаются в том, что предлагая машину в продажу знакомому они не будут пытаться снизить цену. Это говорит о том, что сэкономить при покупке автомобиля, бывшего в использовании у знакомого, точно не получится.
Водители должны понимать, что на вторичном рынке приобрести такой же автомобиль в таком же техническом состоянии можно по более низкой цене. Для водителя, которому важна стоимость приобретаемого автомобиля, это достаточно веский аргумент не обращаться к знакомым с желанием купить машину.
Своим часто продают машину в худшем состоянии, чем, если бы, например, сдавали в трейд-ин или выставили на продажу на рынок. Автосалон обязательно будет тщательно проверять авто, поэтому автовладелец хочет не хочет, но будет вынужден привести машину в порядок, навести марафет, убрать какие-то неисправности. Близкий человек не будет придираться, везти машину в сервис, смотреть на подъемнике, поэтому можно не стараться.
Конец дружбе. Если после покупки автомобиля у знакомых или близких друзей возникают какие-то либо серьезные проблемы и неприятности, то обратиться к продавцу с претензией невозможно. Во-первых, добиться справедливости будет практически невозможно, а во-вторых, дружбе придет конец. Отношения совершенно точно будут испорчены и восстановить их скорее всего, не удастся. Конечно, водителю нужно понимать, что покупая машину у знакомых, он сам берет на себя ответственность за последствия, в том числе и негативные.
Заключение. Приобретать автомобиль у знакомых или не приобретать, это личное дело каждого. Но указанные причины являются довольно вескими для того, чтобы еще раз обдумать все моменты и понять, стоит ли приобретать автомобиль у знакомых или лучше обратиться на вторичный рынок, выбрав более подходящий вариант.
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Бортжурнал
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