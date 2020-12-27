АвтоВАЗ показал салон новой Lada Niva

АвтоВАЗ раскрыл на официальном видео интерьер новой Lada Niva, получившей приставку Travel в названии. Несмотря на то, что внешне внедорожник серьезно обновился, салон модернизация не затронула.

Интерьер в точности копирует Niva, которая продавалась еще под брендом Chevrolet : та же приборная панель, центральная консоль и трехспицевый руль, а также возвышающийся экран мультимедийной системы, появившийся на Chevrolet Niva в 2019 году. Единственное отличие — логотип Lada на руле, который пришел на смену эмблеме Chevrolet летом этого года. При этом надпись «Niva» на центральной консоли по-прежнему выполнена шрифтом GM, хотя на кузове разместили шильдик в едином стиле Lada.

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АвтоВАЗ пока не раскрывает подробности о технической начинке, однако информация о моторе содержится в недавно выданном Одобрении типа транспортного средства. Из документа следует, что и под капотом изменений не предвидится: внедорожник оснащается прежним двигателем объемом 1,7 литра мощностью 80 лошадиных сил (58,8 кВт), который работает на бензине АИ-95, сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Что же касается изменений в экстерьере, то Niva Travel получила новый капот с крупноячеистой решеткой радиатора и новый дизайн передней оптики в стиле Toyota RAV4. Внешность внедорожника дополнили боковые молдинги и новые колесные диски с накладками на арках. Задняя часть отличается полностью светодиодными фонарями и новым рельефным бампером.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с момента появления Niva под брендом Lada в июле 2020 года было продано почти восемь тысяч таких внедорожников. Niva Travel встала на конвейер 21 декабря и пока не поступила в продажу. По предварительным данным, у дилеров новинка появится в начале 2021 года.