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Новый Ford Mondeo удивит экраном во всю ширину передней панели 

Motor.ru 14 часов назад
Новый Ford Mondeo удивит экраном во всю ширину передней панели
Фото: autohome.com.cn
В Китае сфотографировали предсерийный прототип нового Ford Mondeo. Как и предполагалось, в шестом поколении Mondeo станет кросс-универсалом, а одной из дизайнерских «фишек» модели станет гигантский трёхсекционный экран во всю ширину передней панели.
Компания Ford никак не комментирует утечку, но сомневаться, что китайские фотошпионы подловили именно Mondeo не приходится. Одиннадцать месяцев назад британские журналисты нашли подтверждение тому, что будущий Mondeo станет кросс-универсалом, а у закамуфлированного прототипа приподнятый кузов и двухобъёмный силуэт.
autohome.com.cn / Новый Ford Mondeo
Маскировка не позволяет сделать однозначные выводы о внешности «шестого» Mondeo, но похоже универсал получит узкие передние фары и составные фонари.
Китайский филиал Ford уже начал экспериментировать с дизайном интерьера локальных моделей, и насколько можно судить, интерьер Mondeo во многом повторит обновленный Edge Plus.
Интерьер Ford Edge Plus для китайского рынка
У кроссовера и универсала одинаковый высокий центральный тоннель с шайбой выбора режимов движения и блоком беспроводной зарядки, а также идентичные экраны виртуальных приборов и мультимедиасистемы. Отдельный дисплей для переднего пассажира — не единственное принципиальное отличие салонов будущего Mondeo и Edge Plus: вероятно, у универсала появится сенсорный блок регулировок климата.
Премьера нового Ford Mondeo состоится во втором полугодии 2021 года. Вполне вероятно, что китайская версия кросс-универсала будет отличаться от «глобальной», и монструозный трехсекционный дисплей останется прерогативой местного рынка.
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Бортжурнал , Ford Mondeo , Ford Edge , Ford
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