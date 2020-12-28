Как не замерзнуть в заглохшей машине

С приходом зимы нужно уделять особое внимание техническому состоянию транспортного средства, так как в дальней дороге оно может сломаться, а водитель окажется в тяжелых условиях. Эксперты рассказали несколько советов, как автомобилистам не замерзнуть, если вдруг авто остановилось и заглохло.

Прежде всего не стоит пренеберегать правилами безопасности. Поездка в другой город — это уже повод проверить состояние авто и всей системы, чтобы в дороге все исправно работало. Проверке должно подвергаться абсолютно все — от тормозов до системы подачи топлива, отмечает автоэксперт Ян Хайцэер.

Нельзя ездить на резине, запрещенной законом, это опасно для жизни. Для дизельных моделей он советует возить с собой антигелевую присадку, а для всех без исключения — газовую горелку, ведь погода может радикально измениться. В список оснащения водителей должны в таких поездках входить аптека, трос для буксировки, огнетушитель, комплект для ремонта шин. На всем этом специалисты советуют не экономить.

Кроме того, внимание стоит уделить и мелочам — зарядке для телефона, карте местности. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, погоду стоит всегда проверять заранее, а затем просчитать маршрут. Для пассажиров и водителя в дальнюю поездку нужно положить теплые вещи, перчатки, носки, лучше, если есть и кусок фольги. Не лишним будет возить с собой бутылку воды, чтобы нагреть ее горелкой в случае потребности.

Если уж автомобилист попал в такую ситуацию, что авто заглохло в снегу, тогда тоже не стоит паниковать. Обязательно нужно устранить сквозняки и согреться, следить, чтоб голова была в тепле. Обязательно больше двигаться и греться напитками, но не алкоголем.