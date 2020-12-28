Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶

Остановка на выживание: как не замерзнуть в заглохшей машине 

Car.ru 20 часов назад
Как не замерзнуть в заглохшей машине
Фото: Car.ru
С приходом зимы нужно уделять особое внимание техническому состоянию транспортного средства, так как в дальней дороге оно может сломаться, а водитель окажется в тяжелых условиях. Эксперты рассказали несколько советов, как автомобилистам не замерзнуть, если вдруг авто остановилось и заглохло.
Прежде всего не стоит пренеберегать правилами безопасности. Поездка в другой город — это уже повод проверить состояние авто и всей системы, чтобы в дороге все исправно работало. Проверке должно подвергаться абсолютно все — от тормозов до системы подачи топлива, отмечает автоэксперт Ян Хайцэер.
Нельзя ездить на резине, запрещенной законом, это опасно для жизни. Для дизельных моделей он советует возить с собой антигелевую присадку, а для всех без исключения — газовую горелку, ведь погода может радикально измениться. В список оснащения водителей должны в таких поездках входить аптека, трос для буксировки, огнетушитель, комплект для ремонта шин. На всем этом специалисты советуют не экономить.
Кроме того, внимание стоит уделить и мелочам — зарядке для телефона, карте местности. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, погоду стоит всегда проверять заранее, а затем просчитать маршрут. Для пассажиров и водителя в дальнюю поездку нужно положить теплые вещи, перчатки, носки, лучше, если есть и кусок фольги. Не лишним будет возить с собой бутылку воды, чтобы нагреть ее горелкой в случае потребности.
Если уж автомобилист попал в такую ситуацию, что авто заглохло в снегу, тогда тоже не стоит паниковать. Обязательно нужно устранить сквозняки и согреться, следить, чтоб голова была в тепле. Обязательно больше двигаться и греться напитками, но не алкоголем.
Видео дня. Стритрейсеры на закрытии сезона устроили шумные проводы 2020
Car.ru: последние новости
Компания Audi рассказала о новых машинах для России в следующем году Компания Audi рассказала о новых машинах для России в следующем году Как почистить топливный бак без присадок Как почистить топливный бак без присадок На петербургском заводе Hyundai назначен новый гендиректор На петербургском заводе Hyundai назначен новый гендиректор
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение