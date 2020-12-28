В России подорожали кроссоверы Mitsubishi 

Компания Mitsubishi решила повысить цены на две из пяти моделей, доступных на российском рынке. В преддверии Нового года на 30-60 тысяч рублей подорожали кроссоверы ASX и Eclipse Cross — это составляет от 1,2 до 3,9 процента от прежней цены, сообщает «Цена Авто».

Стоимость трех других моделей, представленных в России, — Pajero Sport, L200 и бестселлера Outlander — не изменилась. Кроссовер Eclipse Cross стал дороже на 30 000 рублей во всех комплектациях, или на 1,2-1,4 процента относительно прежней цены. Его стоимость теперь варьируется от 2 130 000 рублей до 2 476 000 рублей.

Mitsubishi ASX подорожал чуть заметнее — на 1,5-3,9 процента, или на 30-60 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения. Теперь за кроссовер в базовой комплектации просят 1 602 000 рублей, а в максимальной — 2 082 000 рублей.

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Предыдущее повышение цен на Mitsubishi в России произошло всего месяц назад. Тогда японская марка скорректировала стоимость всех своих моделей, повысив ее на 0,7-4,1 процента или 20-110 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь нынешнего года Mitsubishi удалось сбыть в России 25 465 автомобилей — это на 30 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года. Лидером продаж является Outlander — за 11 месяцев на нем остановили выбор 15 947 россиян. На втором месте с большим отрывом расположился Pajero Sport с результатом 4555 проданных экземпляров, а на третьем — ASX с 2180 реализованными автомобилями.