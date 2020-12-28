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Названы 6 самых опасных для жизни аксессуаров в автомобиле 

Профиль 13 часов назад
Какие аксессуары в автомобиле опасны для жизни
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Автомобильные аксессуары позволяют превратить стандартную машину, сошедшую с конвейера, в уникальный экземпляр, который отвечает требованиям своего владельца. Однако аксессуары, в отличие от самих автомобилей, не проходят такой строгий контроль качества и могут представлять угрозу для безопасного движения.
Использование лифт-комплекта смещает центр тяжести машины и, согласно законам физики, делает ее менее устойчивой. Специалисты утверждают, что чем выше кузов автомобиля приподнят с помощью пружин и подставок для стойки, тем больше риск опрокидывания автомобиля при движении. Кроме того, при потенциальном лобовом столкновении нос автомобиля с поднятым кузовом может пробить лобовое стекло другого автомобиля, что приведет к более серьезным последствиям удара для обоих водителей, пишет Life-hacking.
Второе — цветные противотуманные фары. Было обнаружено, что противотуманные фары не белого цвета отвлекают встречных водителей, повышая риск столкновения.
Экраны телевизоров в автомобиле предназначены исключительно для развлечения пассажиров. Встроенный в приборную панель автомобиля телевизор попадает в поле зрения водителя. Причиной многих ДТП со смертельным исходом зачастую становится потеря водителем контроля над текущей дорожной обстановкой буквально на долю секунды, из-за чего в целях безопасности от этого аксессуара лучше воздержаться.
Навигаторы созданы для удобства навигации по неизвестной территории и безопасности по сравнению с использованием карт. Однако статистика показывает, что процент водителей, которые отвлекаются во время вождения, выше среди пользователей GPS, чем среди пользователей карт.
Статистика утверждает, что пить за рулем опасно. Это касается не только алкоголя, но и любых напитков. Горячий кофе возглавляет список опасностей. Внезапно пролившаяся на водителя горячая вода может полностью лишить его контроля над ситуацией на несколько секунд — и этого достаточно, чтобы случилось непоправимое. Поэтому в список попадают и подставки для напитков.
Шестым в списке следует музыкальный клаксон. Воспроизведение музыкальных композиций вместо обычного «классического» гудка в критический момент вместо того, чтобы предупредить участника движения о потенциальной опасности, вероятнее всего, отвлечет его и послужит виной ошибки, часто — роковой.
Ранее водителям напомнили о самых опасных ошибках на зимних дорогах. С наступлением холодного времени года в России повышается количество аварий. Некоторые водители забывают о том, что снег и лед влияют на сцепление автомобиля с дорогой и увеличивают тормозной путь.
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Бортжурнал
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