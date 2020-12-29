Для чего на мотор устанавливают пластиковую крышку 

Для чего на моторном отсеке устанавливают пластиковую крышку? Она выполняет несколько функций, которые защищают не только транспортное средство, но и людей, которые пытаются пробраться в моторный отсек.

При покупке транспортного средства многие сразу начинают осматривать, все, что подготовил для них автопроизводитель. Первым делом владелец изучает опции, которые предусмотрены в системе. Следом идет качество салона и исполнение кузова. И на последнем этапе некоторые заглядывают под капот — вот тут начинается самое интересное. Автовладелец думает, что многие детали, которые предусмотрел автопроизводитель, являются бесполезными. Сюда же многие относят и верхнюю крышку двигателя, полагая, что это декоративный элемент, который не несет никакой функции. После этого снимается кожух, а водитель надолго о нем забывает, но правильно ли он поступает?

На форумах часто можно встретить жалобы автомобилистов, что крышка мотора мешает провести базовые манипуляции — заменить свечи и осмотреть двигатель на наличие повреждений. Кроме того, она препятствует своевременному обнаружению подтеков технических жидкостей. В итоге ее просто снимают с двигателя, чтобы улучшить теплообмен. А теперь вспомним, когда производитель за всю историю автомобильной промышленности хоть раз делал что-то просто так? Они, наоборот, стараются следить за снижением растрат и никогда на ставят в транспортные средства бесполезные детали.

Пластиковая крышка, расположенная на моторе, тоже выполняет свои функции. В первую очередь, она защищает силовую установку от пыли, грязи и влаги, которые могут попадать под капот через решетку радиатора. Почти все датчики, расположенные здесь, требуют постоянной чистоты. Кроме того, крышка может уберечь мотор от попадания воды из дренажной системы в тот момент, когда она засоряется. Она прикрывает высоковольтные провода, катушки зажигания и другие устройства. В результате, исключает возможность замыкания.

Защита от несанкционированного доступа. Не все знают, но основная функция крышки — защита от доступа. Заметим, что сегодня ремонтом таких сложных систем должны заниматься специалисты, а не автомобилисты. Поэтому производители пытаются намеренно усложнить доступ к самому важному элементу в транспортном средстве. Кроме того, во время гарантийного обслуживания владельцу запрещается самостоятельно открывать мотор и чинить его. Высоковольтные провода могут нанести серьезный вред человеку, который без определенных знаний решится залезть в моторный отсек. Кроме того, крышка закрывает ГРМ, чтобы в систему не попадали посторонние элементы.

Ожоги. В США и Европе на законодательном уровне автопроизводитель должен закрывать от открытого доступа все элементы повышенной опасности. Раньше такого требования не было. Однако, производители начали сталкиваться с исками в свою сторону. Они были направлены от пострадавших, которые получали вред здоровью, копаясь в моторном отсеке. После волны подобных случаев было принято решение разработать единые нормативы.

Делаем вывод — обычная пластиковая крышка мотора предусмотрена производителем не просто так. Она выполняет сразу несколько функций, которые защищают не только автомобиль, но и людей. Любопытный автомобилист рискует получить серьезные ожоги, если полезет копаться в моторном отсеке. Все опасные узлы в автомобиле прикрыты кожухами.

Еще раз заметим, что снятие крышки будет расцениваться как несанкционированное вмешательство в конструкцию транспортного средства, из-за чего автомобилист может потерять гарантию.