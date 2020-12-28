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Audi рассказала о новинках для России в 2021 году 

Автостат и ещё 2 12 часов назад
Audi рассказала о новинках для России в 2021 году
Фото: АВТОСТАТ
Компания Audi рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке, в 2021 году.
Так, в первом квартале в продажу поступят седан и хэтчбек A3 нового поколения, обновленный кроссовер Q5, а также «заряженные» Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant, Audi RS 7 Sportback, RS 4 Avant, RS 5 Coupe и RS 5 Sportback.
Во втором квартале Audi у российских дилеров появится новый купеобразный кроссовер Q5 Sportback, а также спортивные модификации SQ5 и SQ5 Sportback.
А в третьем квартале до нашей страны доберутся «заряженные» седан и хэтчбек S3, кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback, а также спортивные модификации электромобиля e-tron S и e-tron S Sportback.
Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе марки с четырьмя кольцами, добавив, что модельный ряд Audi на российском рынке в будущем году сокращать не планируется.
Напомним, ранее компания Audi начала прием предварительных заказов на новые Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback. Поклонники моделей семейства RS могут в числе первых забронировать свой эксклюзивный автомобиль на audi.ru.
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Бортжурнал , Audi RS 6 , Audi , Audi RS 7
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