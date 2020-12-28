Чем угрожает традиционным двигателям новый стандарт Евро-7?

Многие европейские страны уже огласили свои планы по запрету продаж двигателей внутреннего сгорания. В 2030 году, согласно плану, производители должны будут отказаться от их использования.

Однако это может произойти еще раньше. Связано это прежде всего с грядущим стандартом выбросов Евро-7, который должен быть принят в 2025 году. Консультативная комиссия Европейского союза по предельным выбросам уже приступила к разработке стандарта. Текущий вариант документа просочился в немецкие СМИ, и автопроизводители всерьез обеспокоены перечисленными там требованиями. Не так давно они преодолели проблемы, связанные с введением нового стандарта Евро-6d, новым циклом измерения выбросов, увеличившейся длиной испытаний и повышенными требованиями к сертификации.

Если утекшее в СМИ предложение будет принято, то оно поставит под вопрос само существование двигателей внутреннего сгорания, прежде всего дизельных. Одно из требований включает снижение уровня выбросов оксида азота (NOx) с текущих 80 до 30 миллиграммов за километр, что на сегодняшний день соответствует допустимой погрешности портативных измерительных приборов.

Ассоциация производителей автомобилей ACEA отметила, что ограничение в 30 мг/км в существующих условиях автомобильной промышленности является недостижимым. Канцлер Германии Ангела Меркель вступилась за автопроизводителей, заявив, что мир ещё долго будет зависеть от двигателей внутреннего сгорания.

Специалисты « Фольксвагена » уже отметили, что критерий чрезмерно строг и что он приведет к удорожанию автомобилей либо отказу от двигателей внутреннего сгорания.

«Нам придется настроить блоки управления двигателем так, будто они проглотили снотворное. От механических коробок передач также придется избавиться, чтобы иметь возможность точно рассчитывать время каждого переключения», — поделился с сайтом Autonews Europe один из разработчиков концерна Volkswagen, который пожелал не раскрывать свое имя.

Переход к электромобилям, видимо, неизбежен. Однако такое быстрое развитие не соответствует техническому развитию и оснащенности инфраструктуры. Остается надеяться, что Евросоюз смягчит требования, иначе даже с учетом использования гибридных силовых установок автомобили не смогут им соответствовать.