Российские Haval загораются на морозе 

Сразу нескольких владельцев Haval F7x из Западной Сибири, оставивших кроссоверы на парковке на ночь, ожидал неприятный сюрприз: они обнаружили, что автомобили сгорели. В сообщениях на форумах, на которые обратил внимание портал «Китайские автомобили», указано, что все возгорания происходили во время работы системы автозапуска мотора.

Первым о проблеме рассказал Денис из Ханты-Мансийска — его Haval сгорел 25 декабря. Кроссовер был куплен в Сургуте и наездил только пять тысяч километров. По словам владельца, в день происшествия стоял мороз от 30 до 40 градусов, а автозапуск двигателя был настроен на температуру -21 градус, поэтому мотор заводился несколько раз.

Автомобиль сгорел почти дотла, когда его заметил сотрудник МЧС , которому удалось погасить огонь с помощью огнетушителя и снега. Тогда же сработала сигнализация — от ударов по кузову. Его F7x был укомплектован сигнализацией «Старлайн А93», которую установили в дилерском центре.

«Позже я вышел и был, мягко говоря, шокирован, ибо, открыв машину, оттуда валил дым. В салоне всё, естественно, в копоти», — рассказал Денис.

На следующий день в Нижневартовске произошел похожий случай. Годовалый кроссовер, оборудованный такой же сигнализацией, также загорелся на парковке без видимых причин. По словам владельца Александра, это уже второй «Хавейл», который сгорел в городе, при этом у первого возгорание также началось с задней части после срабатывания автозапуска.

© haval-clubs.ru / Сгоревший Haval F7x в Сургуте

Третье самопроизвольное возгорание произошло в Нефтеюганске в ту же ночь. Автомобиль был совершенно новым — он не имел даже номеров — и так же вспыхнул сзади. Сообщения о еще двух сгоревших F7x поступили из Сургута.

© haval-clubs.ru / Cгоревший Haval F7x в Нефтеюганске

Вероятно, все машины оснастили одинаковой сигнализацией, однако, по мнению владельцев, причины могут быть в топливной системе, которая не выдерживает сибирских морозов, а также в некачественном бензине. Как бы то ни было, хозяева сгоревших автомобилей обсуждают возможность подать коллективный иск к китайскому производителю, который пока не отреагировал на сообщения о происшествиях.

В пресс-службе Haval «Мотору» заявили, что осведомлены о ситуации и на данный момент проводят исследование и поддерживает связь с владельцами проблемных автомобилей. Компания проверяет все возможные версии случившегося, однако до окончания исследования не будет давать никаких комментариев.