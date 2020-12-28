Как почистить топливный бак без присадок 

Со временем топливный бак может покрываться ржавым налетом из-за попадания влаги и грязи внутрь. Провести очистку можно самостоятельно, а для работ потребуется минимальный набор предметов.

Любое транспортное средство со временем начинает показывать владельцу свой характер — то свечи пора менять, то катушки зажигания. Все это можно заметить по повадкам автомобиля и его поведению во время движения. Однако есть и такие проблемы, которые не так просто диагностировать. Например, эксплуатация негативно сказывается даже на топливном баке, который постоянно накапливает грязь, воду и прочие осадки. К сожалению, отечественное топливо не может похвастаться высоким качеством, а появление конденсата еще никто не отменял. Но как же можно почистить топливный бак от загрязнений без применения дорогих присадок?

Топливный бак автомобиля является чуть ли не ключевым элементом в системе. Он тоже нуждается в своевременном уходе и обслуживании. Грязь из емкостей на АЗС, пыль с дорог и обычная вода постепенно наполняют емкость, а залитые присадки перемешивают это и направляют в цилиндры. Однако даже с такой проблемой можно с легкостью справляться, если действовать вовремя.

Как часто следует проводить очистку?

Еще во времена СССР, когда наблюдался дефицит транспортных средств, владельцы сливали грязь через специальное отверстие раз в год, а некоторые — каждые 6 месяцев. Такая процедура помогала защитить хрупкие стенки цилиндров от задиров и грязи. Современные топливные баки лишены такой возможности, поэтому автомобилистам не так-то просто проводить очистку. Но что делать, если в сервисе предлагают только замену, которая сильно бьет по карману?

В этом случае лучше воспользоваться старыми проверенными методами. Конечно, для проведения работ нужно будет затратить целый день, но оно того стоит. Следует заранее подготовить место с ямой, где будет проводиться ремонт. Кроме того, понадобится набор инструментов, 3 литра керосина, 3 бутылки нейтрализатора ржавчины, канистра с бензином и помощник. Заметим, что для работ нужно покупать именно нейтрализатор, а не преобразователь ржавчины. Другими словами, это раствор ортофосфорной кислоты. На все вышеуказанные предметы придется потратить около 1000 рублей.

Для начала нужно отсоединить и почистить бензонасос, вытащить бак и вылить всю жидкость в заранее подготовленную емкость. Резервуар должен хорошо просохнуть, после этого нужно заткнуть все отверстия и залить внутрь химическое средство — нейтрализатор ржавчины. После этого нужно тщательно взболтать бак, чтобы средство проникло во все уголки. На следующем этапе нужно оставить топливный бак в покое и дать химии поработать. Каждые полчаса следует переворачивать резервуар на противоположную сторону. Как только все возможные плоскости будут пройдены, нужно вылить средство. Заметим, что внешний вид жидкости, которая будет вытекать из бака, порой поражает даже автовладельцев с большим опытом. На следующем этапе следует провести саму очистку. Лучше всего для этого подходит керосин. С ним нужно проделать те же самые процедуры.

И, наконец, последний шаг — окончательная очистка. Ее проводят при помощи самого обычного бензина. Заливать внутрь нужно около 10 литров. После того, как бак будет промыт, нужно слить всю жидкость и поставить резервуар на место.