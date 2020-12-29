Tesla нацелилась на индийский рынок 

Американская Tesla намерена покорить индийский рынок. По словам министра транспорта страны Нитина Гадкари, в начале 2021 года компания появится в Индии. Свою деятельность она начнет с продаж электромобилей, а затем рассмотрит возможности по сборке и производству авто, пишет The Indian Express.
Министр подчеркнул необходимость развития электромобилей в стране и сказал, что многие индийские компании работают над электромобилями, которые могли бы быть более доступными и технически такими же продвинутыми, как Tesla.
«Tesla начнет свою деятельность в Индии в начале 2021 года. Через пять лет Индия станет центром производства автомобилей номер один», — добавил Гадкари.
В октябре гендиректор Tesla Илон Маск предположил, что компания приедет в Индию в 2021 году, отвечая на твит из Индии.
«В следующем году точно», — ответил Маск, когда сотрудник Tesla Club India поинтересовался у него планами компании на Индию.
Предположительно, первой моделью, которая прибудет в Индию, станет Tesla Model 3, бронирование которой может стать доступным через несколько недель.
Недавно Маск признался, что предлагал Apple купить Tesla. Это было во время работы над проектом Model 3, тот период выдался для Маска довольно мрачным.
А в ноябре Акио Тойода рассказал, чем Toyota превзошла Tesla. Японский автопроизводитель прогнозирует удвоение операционной прибыли за текущий год. В компании уверены, что «стандартные решения» Tesla не сравнятся с «изысканной кухней опытного шефа» — Toyota.