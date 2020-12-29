Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Tesla нацелилась на индийский рынок 

Мир24 8 часов назад
Tesla нацелилась на индийский рынок
Фото: Викимедиа / Автор не известен
Американская Tesla намерена покорить индийский рынок. По словам министра транспорта страны Нитина Гадкари, в начале 2021 года компания появится в Индии. Свою деятельность она начнет с продаж электромобилей, а затем рассмотрит возможности по сборке и производству авто, пишет The Indian Express.
Министр подчеркнул необходимость развития электромобилей в стране и сказал, что многие индийские компании работают над электромобилями, которые могли бы быть более доступными и технически такими же продвинутыми, как Tesla.

«Tesla начнет свою деятельность в Индии в начале 2021 года. Через пять лет Индия станет центром производства автомобилей номер один», — добавил Гадкари.

В октябре гендиректор Tesla Илон Маск предположил, что компания приедет в Индию в 2021 году, отвечая на твит из Индии.

«В следующем году точно», — ответил Маск, когда сотрудник Tesla Club India поинтересовался у него планами компании на Индию.

Предположительно, первой моделью, которая прибудет в Индию, станет Tesla Model 3, бронирование которой может стать доступным через несколько недель.
Недавно Маск признался, что предлагал Apple купить Tesla. Это было во время работы над проектом Model 3, тот период выдался для Маска довольно мрачным.
А в ноябре Акио Тойода рассказал, чем Toyota превзошла Tesla. Японский автопроизводитель прогнозирует удвоение операционной прибыли за текущий год. В компании уверены, что «стандартные решения» Tesla не сравнятся с «изысканной кухней опытного шефа» — Toyota.
Видео дня. Как работают умные светофоры в Москве
Мир24: последние новости
Глава Aurus рассказал о сроках запуска люкс-внедорожника Komendant Глава Aurus рассказал о сроках запуска люкс-внедорожника Komendant Спорткар SSС Tuatara не смог повторить собственный рекорд скорости Спорткар SSС Tuatara не смог повторить собственный рекорд скорости В Аргентине старенький Fiat переделали в электрокар В Аргентине старенький Fiat переделали в электрокар
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Toyota , Tesla Model 3 , Илон Маск , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение