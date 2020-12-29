Tesla нацелилась на индийский рынок 

Американская Tesla намерена покорить индийский рынок. По словам министра транспорта страны Нитина Гадкари, в начале 2021 года компания появится в Индии. Свою деятельность она начнет с продаж электромобилей, а затем рассмотрит возможности по сборке и производству авто, пишет The Indian Express.

Министр подчеркнул необходимость развития электромобилей в стране и сказал, что многие индийские компании работают над электромобилями, которые могли бы быть более доступными и технически такими же продвинутыми, как Tesla.

«Tesla начнет свою деятельность в Индии в начале 2021 года. Через пять лет Индия станет центром производства автомобилей номер один», — добавил Гадкари.

В октябре гендиректор Tesla Илон Маск предположил, что компания приедет в Индию в 2021 году, отвечая на твит из Индии.

«В следующем году точно», — ответил Маск, когда сотрудник Tesla Club India поинтересовался у него планами компании на Индию.