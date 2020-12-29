Названы альтернативы Lada 4x4 среди внедорожников с пробегом 

Lada 4×4 больше известна старшему поколению автолюбителей под именем ВАЗ-2121 «Нива». Этот заслуженный ветеран российского автомобильного рынка отличается неплохой проходимостью, но оснащается достаточно скромным по своим характеристикам двигателем мощностью 83 л.с.
Кроме того, Lada 4×4 — по сути дела кроссовер с несущим кузовом. Издание «Автовзгляд» считает, что на российском рынке можно найти несколько достойных подержанных альтернатив — рамных внедорожников с очень высокой проходимостью.
Цена на Lada 4×4 колеблется в зависимости от типа кузова и комплектации от 588 до 687 тыс. руб. Журналисты отмечают, что за эти деньги можно приобрести достаточно новый УАЗ «Патриот» с пробегом в пределах 40 тыс. км, бензиновым двигателем мощностью 135 л.с. и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что любые недостатки УАЗа забываются на бездорожье — он способен преодолеть даже самые сложные препятствия.
Более престижная альтернатива — японский внедорожник Mitsubishi Pajero. По сравнимой с Lada 4×4 цене на российском рынке продают автомобили третьего поколения возрастом 15–17 лет. Чаще всего они оснащаются 202-сильным двигателем с автоматической коробкой передач. Даже старый автомобиль, отмечают специалисты, будет значительно комфортнее бюджетного тольяттинского.
Еще один японский конкурент — небольшой Suzuki Jimny. Этот ровесник «Нивы» собран на прочной лонжеронной раме. В России по цене новой Lada 4×4 попадаются Jimny возрастом около 12 лет с бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. Эти внедорожники отличаются прекрасной проходимостью, однако, предупреждают эксперты, покупателю, скорее всего, достанется машина с большим пробегом, требующая дополнительных вложений.
Ранее «Профиль» рассказал о самых дешевых полноприводных автомобилях на российском рынке. Lada 4×4 занимает в этом рейтинге первое место.