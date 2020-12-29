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Более 100 автомобилей Citroen попали под отзыв в России 

Автостат 2 часа назад
Более 100 автомобилей Citroen попали под отзыв в России
Фото: Citroen
Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 113 автомобилей Citroen C3 III, C4 II, DS3, DS5, изготовленных в сентябре-октябре 2012 года.
Причиной отзыва стало возможное изменение характеристик газа, вызванное продолжительным воздействием повышенной влажности и повышенной температуры, в сочетании с возможной некорректной работой устройства заполнения подушки безопасности из-за колебаний повышенной температуры, может приводить к растрескиванию и разделению на фрагменты активирующего устройства при срабатывании подушки безопасности, сообщает пресс-служба Росстандарта.
На автомобилях C3 III, DS3 будет выполнена проверка и, при необходимости, замена подушки безопасности водителя и пассажира, а на автомобилях C4 II, DS5 будет выполнена проверка и, при необходимости, замена подушки безопасности водителя — на подушки безопасности нового типа. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Напомним, в марте этого года компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 4246 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года. Причиной отзыва стало крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года продажи автомобилей Peugeot в нашей стране составили 3796 единиц (-9%). Российские дилеры Citroen за тот же период реализовали 2851 машину, что на 1% ниже показателя годичной давности.
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Бортжурнал , Citroen C3 , Citroen , Peugeot , Peugeot Traveller , Citroen Jumpy
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