Почему после кофе за рулём часто хочется спать? 

Почему даже после кофе человек ощущает сонливость за рулем? На самом деле, никакой проблемы нет — кофеин не может долгое время оказывать влияние на организм, по крайней мере в такой дозировке, которая присутствует в кофе.

Дальние поездки сильно выматывают не только эмоционально, но и физически. Автовладельцы большую часть времени в дороге борются со сном. Монотонное движение и однообразный пейзаж заставляют глаза закрываться. Именно в такие моменты высока вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. Из реклам мы все помним, что взбодриться человеку помогает либо энергетический напиток, либо кофе. Поэтому многие берут с собой в дорогу термос с кофейным напитком и полагают, что так можно будет побороть сон. Однако, очень часто автомобилисты сталкиваются с обратным эффектом — появляется ощущение сонливости и еще большего расслабления. Почему такое происходит?

А теперь вспомним, что же такое содержится в кофе, что помогает человеку ощущать бодрость. Речь идет о кофеине, который добавляют и в энергетические напитки. Он представляет собой алкалоид пуринового ряда, который накапливается в плодах растений в момент созревания. Данный компонент может стимулировать нервную систему и усиливать процессы возбуждения в мозге. В результате, сердечная деятельность активизируется, а кровяное давление повышается.

Заметим, что кофеин не единственный алкалоид в культуре. Вместе с ним в плодах имеется другой элемент — теобромин. Именно он отличается снотворным эффектом. Он начинает развиваться уже через 40 минут после употребления молотого кофе. Специалисты полагают, что теобромин создает противоположный кофеину эффект. Кровеносные сосуды начинают расширяться, давление понижается, а организм расслабляется. В результате, автомобилисту совсем не удается справляться с сонливостью.

Сразу после употребления напитка кофеин действует моментально. Человек ощущает прилив сил, но это лишь кратковременный эффект. После этого наступает следующая фаза — теоброминовая. Она длится почти час, в это время автомобилисту очень трудно концентрировать внимание на дороге. Специалисты полагают, что растворимый кофе еще хуже молотого по своему эффекту. Для производства применяют центральную часть зерна, в которой содержится только теобромин. Основная доля кофеина располагается во внешней оболочке. И выходит так, что автомобилист желает взбодриться, но получает противоположный эффект.

Все указанное выше является простыми домыслами. На самом деле, ученые уже давно доказали, что теобромин имеет схожие с кофеином свойства. Он вызывает возбуждение сердечной мышцы и увеличивает частоту пульса. Теобромин способствует более четкой концентрации внимания и помогает ускорять обработку информации. Основная разница между ними заключается в том, что теобромин не сказывается на эмоциональном состоянии человека. Однако, суть даже не в этом. Для кофейных напитков теобромин является следовым алкалоидом. Его количество в плодах минимально. Например, в спелых зернах он почти отсутствует. Поэтому во время переработки его доля занимает чуть ли не десятую. Теобромин — основной алкалоид в бобах какао, а не в зернах кофе.

Реальные причины. Многие полагают, что кофеин способствует высокой бодрости, однако это совсем не так. Никакого прилива энергии после напитка не стоит ожидать. Кофеин может тормозить процессы расслабления и засыпания. Как только действие напитка прекращается, аденоиз начинает подавлять бодрствование. Из-за того, что все эти 40 минут ему некуда было уходить, человек может моментально ощутить упадок сил и расслабление. Получается, что кофе — это напиток, который только откладывает наступление сна.