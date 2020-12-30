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Водитель случайно нашел угнанный у него 17 лет назад автомобиль 

Lenta.ru 2 часа назад
Водитель случайно нашел угнанный у него 17 лет назад автомобиль
Фото: Bruno / Wikimedia
Житель американского штата Вирджиния случайно нашел угнанный у него 17 лет назад автомобиль Chevrolet Camaro 1969 года — Hugger Orange. Об этом пишет информационный портал UPI.
Томми Кук (Tommy Cook) рассказал, что его оранжевый Camaro украли из автомастерской в 2003 году. Мужчина сообщил об угоне в полицейский участок округа Принц Уильям и регулярно обновлял статус, чтобы патрульные не прекращали поиск. «Я знал, что настанет день, когда я верну машину», — подчеркнул американец.
В 2020 году друг попросил Кука помочь ему купить Chevrolet Camaro 1968 года. Когда приятели приехали к автоцентр, то внимание Кука привлек стоявший в гараже Chevrolet Camaro 1969 года зеленого цвета. Продавец объяснил, что изначально автомобиль был оранжевый, однако его перекрасили.
Кук посмотрел идентификационный номер транспортного средства на приборной панели и заподозрил неладное. Тогда он проверил уникальный код машины под капотом и обнаружил, что цифры совпадают с номером его пропавшего автомобиля. Американец связался с полицией и вскоре он получил свою машину назад.
По словам Кука, с момента кражи автомобиль неоднократно улучшали и обновляли детали, в частности, в машине оказался более мощный двигатель. За 17 лет Chevrolet Camarо сменил четырех владельцев, отметил мужчина.

«Люди вкладывали в нее деньги, — подчеркнул он. — Сейчас она лучше, чем в день угона. Правда, теперь она уродливого зеленого цвета».

Ранее сообщалось, что в США у грабителя угнали автомобиль, пока он совершал преступление. Ключи зажигания лежали в салоне авто. Их заметил прохожий, сел в машину и уехал. Владелец пожаловался в полицию, но в итоге сам оказался за решеткой.
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Бортжурнал , Chevrolet , Chevrolet Camaro , Томми Кук , принц Уильям
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