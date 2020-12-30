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Новый BMW M5 CS дебютирует в январе 2021 года 

Car.ru 44 минуты назад
Новый BMW M5 CS дебютирует в январе 2021 года
Фото: Car.ru
В январе BMW представит публике долгожданный автомобиль M5 CS с 625-сильным двигателем под капотом. О его стоимости пока не сообщается.
В YouTube совсем недавно появился видеоролик, где сотрудники компании из Баварии презентовали новую машину. Известно, что шикарный седан немцев сконструирован на платформе M5 Competition и оснащается окантованной золотой бронзой радиаторной решеткой. Необходимо также отметить наличие желтых фар, керамико-карбоновых тормозов с суппортами красного цвета и колесных дисков из алюминия.
По словам представителей BMW, M5 CS имеет в салоне ковшеобразные кресла из углерода и мотор мощностью 625 лошадиных сил. Данная комплектация по сравнению с предшественником немного уменьшилась в весе: ее нынешняя масса составляет 1825 килограммов. Это поможет новинке превзойти M5 Competition по скоростным показателям. Последний первую «сотню» набирал за 3,3 секунды, поэтому CS наверняка станет разгоняться еще быстрее.
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Бортжурнал , BMW M5 , BMW
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