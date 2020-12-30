Новый BMW M5 CS дебютирует в январе 2021 года 

В январе BMW представит публике долгожданный автомобиль M5 CS с 625-сильным двигателем под капотом. О его стоимости пока не сообщается.

В YouTube совсем недавно появился видеоролик, где сотрудники компании из Баварии презентовали новую машину. Известно, что шикарный седан немцев сконструирован на платформе M5 Competition и оснащается окантованной золотой бронзой радиаторной решеткой. Необходимо также отметить наличие желтых фар, керамико-карбоновых тормозов с суппортами красного цвета и колесных дисков из алюминия.