Как ГИБДД «наезжает» на водителей под Новый год

Чтобы не испортить себе новогоднее настроение, водитель должен быть готов к некоторым уловкам патрульных ГИБДД. Ниже мы расскажем про особенно популярные среди них.

Когда, проверив документы, инспектор вдруг говорит о том, что вы перевозите ребенка до 12 лет и не прикрепили специальный знак ("Перевозка детей") на стекло, еще и штрафом в 3 000 рублей угрожает, вспомните, что требует п. 22.9 ПДД РФ. Там написано про специальное кресло, про удерживающие устройства. А вот про специальный знак нет ни слова. Потому, что такой знак требуется при перевозке группы детей в автобусе (п. 22.6 ПДД РФ).

Поэтому, если инспектор настаивает на нарушении, пусть выписывает протокол. Этот штраф легко будет обжаловать. Любят сотрудники ГИБДД придираться и перевозке животных. Находятся такие, кто заявляет водителю, мол, почему животное не пристегнуто.

В правилах про это ничего не сказано. Пристегивать ремнем животных не нужно. А вот держать его в переноске — нужно. В ситуации с животными нужно быть предельно внимательным, потому как инспектор может выписать штраф по совершенно иной статье. В такой ситуации лучше снимать на видео процесс общения с инспектором.

Еще один способ "наехать" на водителя — когда патрульный автомобиль едет позади и на узком участке дороги включает "мигалки" и сирену, требуя пропустить. Естественно, водителю деваться некуда и он продолжает движение. Но только дорога становится шире, как гаишники останавливают вас и предъявляют претензии о непропуске служебного автомобиля (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ). Тут штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Если в машине работал видеорегистратор, то такое постановление можно также легко обжаловать.