Подросток построил машину из металлолома за 200 долларов 

Осуществление наших детских мечтаний — одна из задач нашей жизни. Сейчас речь идет не только о дорогих рестомодах и прекрасно отреставрированной классике. Это привилегия, которую люди в западном мире могут себе позволить. Построить автомобиль с нуля всего за 200 долларов — тоже мечта. А может быть даже лучше.

Ютубер Дрю Бински поставил перед собой цель посетить все страны на земле и вдохновить молодых людей путешествовать, разрушая стереотипы о том, что мир небезопасен. Он снял новое видео на окраине Аккры, Гана. В 11-минутном ролике рассказывается история «по-настоящему вдохновляющего подростка по имени Кельвин. Он построил автомобиль, полностью сделанный из металлолома. На материал юный мастер потратил всего за 200 долларов. При этом его машина работает.

От А до Я на создание автомобиля у Кельвина ушло около трех лет. Он начал с трубной конструкции, использованной в качестве основы, а затем добавил подвеску, в которой используются компоненты мотоцикла. Кузов сделан из старых контейнерных панелей, а питание осуществляется от двигателя мотоцикла. В салоне даже есть работающая аудиосистема.

Автор ролика подчеркивает, что большинство автолюбителей могут черпать вдохновение в Кельвине и его истории. Кельвин — всего лишь молодой парень, которого действительно вдохновляет то, что он делает.