Специалист предсказал отказ России от «народного» бензина АИ-92 

Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что 92-ой бензин, популярный у отечественных автомобилистов, в скором времени могут прекратить реализовывать.

По мнению специалиста, данное событие является практически неизбежным и данная марка горючего исчезнет вслед за 80-м бензином. На территории Европы и в большинстве развитых азиатских государств АИ-92 уже давно пропал из продажи. Высокооктановые виды топлива, наподобие АИ-95 и АИ-98, похвастаются большей детонационной устойчивостью в двигателе в сравнении с 92-м.

Их используют во многих современных машинах, моторы которых имеют высокую степень сжатия горючего и турбонаддув. Такие автомобили являются более экономичными.

В РФ бензин АИ-92 является пока популярным, так как парк старой техники, работающий на данном топливе, очень большой. Когда такие транспортные средства перестанут эксплуатировать, станет невыгодно реализовывать низкооктановый бензин.