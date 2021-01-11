Дистанционный пуск убивает аккумулятор, двигатель и облегчает угон

Автозапуск — дело хорошее. Даже сами производители им не брезгуют. Тот же ВАЗ, «Рено», BMW предлагают такую опцию или оснащают ею машины штатно. Заводить автомобиль можно с брелока или смартфона через специальное приложение. Это удобно, особенно зимой. Вышел — а машина уже тепленькая, двигатель прогрет, можно махнуть пару раз дворниками и в путь.

Но мало кто задумывается, что у автозапуска есть несколько минусов. Принципиально не буду называть их серьезными, поскольку многим они кажутся мелочью — до тех пор, пока не столкнешься с ними лично.

Долгая работа на холостых — это плохо

Это нагар и отложения в двигателе, это аккумулятор, который при включенных подогревах не может восполнить свой заряд. Кто-то будет говорить, что исправный генератор заряжает батарею на 100%. Да — но только под нагрузкой, и если не включены мощные потребители тока: обогрев лобового стекла, заднего, зеркал, сидений, руля.

Все эти подогревы быстро высаживают аккумулятор, а генератор без нагрузки не способен восполнить потери. Более того, даже при движении генератор зарядит батарею только в том случае, если вы едете без пробок и довольно долго. По-хорошему именно из-за частых коротких зимних поездок требуется подзаряжать аккумулятор раз-другой за зиму.

А если у вас дорогой автомобиль с кучей электроники, спутниковой навигацией, системой постоянной самодиагностики и так далее, у него высокие потери электричества сами по себе. Живой пример — Range Rover . Оставьте его на стоянке на две-три недели и аккумулятор разрядится так, что вы его уже не заведете.

Ну и про нагар в двигателе. Почитайте инструкцию по эксплуатации и стандарты автопроизводителей: долгая работа на холостом ходу (в режиме ожидающего такси или патрульного автомобиля) относится к тяжелым условиям эксплуатации и требует вдвое более частой замены масла.

Кто-то может возразить: мол, в любом случае греешь машину, какая разница — автозапуском или нет? Формально разницы нет, но на практике автозапуск часто включают за 10-15, а то и 20 минут до выхода из дома, а когда ты греешь машину сам, то стоишь, как правило, не дольше пяти минут, а то и меньше, и начинаешь медленно ехать.

Во-первых, время жалко, а, во-вторых, под нагрузкой мотор прогревается быстрее. Более того, на турбомоторах с высоким КПД на холостых прогрева почти нет. Яркий пример — 1,4-литровые турбомоторы VW , которые пока не поедешь, не прогреются.

Проблема экологии

Это вторая проблема автозапуска, о которой никто в России не задумывается. Недаром европейские производители, как один, пишут в инструкциях по эксплуатации, что прогрев машины не требуется. Мол, завелся — и сразу потихоньку поехал. Даже если на улице минус тридцать. Для чего они так пишут? Не для того, чтобы загубить поскорее двигатель (они прекрасно знают, что прогрев мотору нужен). Просто без нагрузки мотор будет прогреваться очень долго.

И ладно мотор. Смесь будет переобогащенная, выбросов будет в десятки раз больше, а катализатор не начнет работать, пока не прогреется до рабочей температуры в 400-800°С. А на холостых он не прогреется никогда, потому что тепла слишком мало.

Вся эта эко-ересь россиянам кажется чепухой, но даже по российским законам прогревать машину во дворе и в жилой зоне (стоять с работающим двигателем) нельзя дольше пяти минут.

Здесь должен, я считаю, срабатывать какой-то внутренней ограничитель — человечности и заботы об окружающих. Представьте, вы прогреваете машину во дворе 20 минут под чьими-то окнами, а соседи этим дышат. Дети идут мимо в школы и детские сады, а потом малыши с мамами выходят гулять. И все дышат выхлопными газами вашей ненаглядной машины.

И ведь не вы один такой. В моём дворе каждая вторая машина коптит двор без водителя внутри. Чтобы понять, как это неприятно, хоть раз прогуляйтесь утром по тротуару около дома — задохнуться можно.

Машина заводится сама, пока вас нет

Самая существенная проблема автозапуска в его плюсе. Вы не слышите, как машина заводится, не видите, что с ней происходит. А между тем — почитайте в интернете — немало случаев, когда машина загорались, когда двигатель закипал и заклинивал. По разным причинам: у кого-то помпа полетела, у кого-то термостат. У кого-то масло вытекло, у кого-то ещё что-то. Если бы человек был внутри или рядом, он бы заметил и заглушил бы двигатель, а автозапуску все равно.

Машину с автозапуском проще угнать

Если автозапуск штатный или сделан с умом профессионалами, у которых не было желания сделать все побыстрее и попроще, всё будет нормально. Защита машины никак не пострадает.

Но в жизни установщики часто халтурят. Халтурят с соединением проводов. Или вообще оставляют запасной иммобилайзер в салоне, чтобы машина завелась, но таким образом лишают автомобиль даже штатной защиты. Такую машину легко угнать с помощью соединения проводов в замке зажигания.

Вообще, автозапуск получил широкое распространение и популярность именно благодаря дешевизне. Сигнализацию на машину устанавливают почти все, а доплатить пару тысяч или даже меньше за функцию автозапуска — это недорого.

Однако лучше — со всех точек зрения — устанавливать предпусковой автономный подогреватель типа «Вебасты». Он лишен всех минусов, описанных выше, но стоит существенно дороже.