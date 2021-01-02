Автоэксперты назвали страны-производители популярных у россиян иномарок 

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Российские автолюбители за нелегкий для отрасли год (с января по ноябрь 2020) купили порядка 195 тысяч новых иномарок.

По подсчетам аналитиков агентства « Автостат », это 15% от общего объема рынка авто в России. Среди самых популярных у россиян — германские марки. Следом за ними — японские. В целом топ-10 стран-производителей популярных у россиян иномарок выглядит так:

Германия — 73,5 тыс. авто; Япония — 45,5 тыс. авто; Китай — 20,3 тыс. авто; Беларусь — 13,5 тыс. авто; Великобритания — 7,5 тыс. авто; Таиланд — 6,9 тыс. авто; США — 6,5 тыс. авто; Венгрия — 6,3 тыс. авто; Швеция — 4,1 тыс. авто; Турция — 4 тыс. авто.