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Автоэксперты назвали страны-производители популярных у россиян иномарок 

Мир24 и ещё 2 8 часов назад
Автоэксперты назвали страны-производители популярных у россиян иномарок
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Российские автолюбители за нелегкий для отрасли год (с января по ноябрь 2020) купили порядка 195 тысяч новых иномарок.
По подсчетам аналитиков агентства «Автостат», это 15% от общего объема рынка авто в России. Среди самых популярных у россиян — германские марки. Следом за ними — японские. В целом топ-10 стран-производителей популярных у россиян иномарок выглядит так:
Германия — 73,5 тыс. авто; Япония — 45,5 тыс. авто; Китай — 20,3 тыс. авто; Беларусь — 13,5 тыс. авто; Великобритания — 7,5 тыс. авто; Таиланд — 6,9 тыс. авто; США — 6,5 тыс. авто; Венгрия — 6,3 тыс. авто; Швеция — 4,1 тыс. авто; Турция — 4 тыс. авто.
Ранее специалисты составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями. Эксперты американской компании CarMD провели исследование, в результате которого выявили самые надежные двигатели авто.
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Бортжурнал
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