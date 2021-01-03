В России начнут лишать прав из-за сокрытия номера автомобиля

Серьезное наказание могут понести водители в РФ из-за использования электрорамок для номеров, сообщают СМИ. Эти устройства позволяют скрывать данные автомобиля от камер наблюдения — с помощью нажатия кнопки плашка с госномером сдвигается так, чтобы его было невозможно прочитать. За такую хитрость водителя ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на несколько месяцев.

Некоторые водители в России используют электрические рамки для автомобильных номеров, позволяющие скрывать данные машины от камер видеонаблюдения на дорогах. Как сообщает портал Autonews.ru, за подобные способы избежать штрафов можно поплатиться.

Такие устройства нелегальны, и по словам опрошенных изданием инспекторов ГИБДД , за установку «шпионской рамки» водителя ждет административный протокол — по части 2 статьи 12.2 КоАП «Управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение».

Электрическая рамка управляется из салона с помощью специальной кнопки — плашка с номером отодвигается таким образом, чтобы камеры не могли считать буквы и цифры. За это, согласно данным портала, предусматривается либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо же лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Один из инспекторов ДПС заявил журналистам, что за электрорамку можно получить и часть 1 статьи 12.5 КоАП «Управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». По его словам, может быть также прекращена регистрация машины. Однако все зависит от способа монтажа и подключения устройства.

«Если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами», — заявил дорожный полицейский.

При этом лишиться прав можно даже в том случае, если рамка не работала в момент, когда водителя остановили сотрудники ГИБДД.

Многие штрафы в России выписываются на основании данных видеофиксации. В этой сфере предпринимаются шаги как в сторону либерализации законодательства, так и к ужесточению процедур. В октябре РИА «Новости» сообщило, что новая редакция КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД, снятые на камеры, если водитель оплатил штраф. Следующее нарушение уже не будет считаться повторным.

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото— и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил депутат ГД Дмитрий Вяткин.

МВД при этом выступает за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — добавил министр на заседании Совфеда

Камеры видеонаблюдения уже давно «наблюдают» за порядком на дорогах страны, и весьма эффективно. По данным ГИБДД, за девять месяцев 2020 года выписано штрафов на сумму 83,1 млрд рублей. В России получили порядка 121 млн постановлений за нарушения ПДД — на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (около 100 млн). В 2018 году было вынесено 94,3 млн постановлений.

Применять камеры власти намерены и для контроля других аспектов вождения. В марте 2020 года замглавы Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.

Новая технология опирается на нейросети и Big Data — благодаря этому камеры смогут понять, держит ли водитель у уха мобильник и пристегнут ли он ремнем безопасности. Если автомобилист за рулем будет не пристегнут или же камера заметит телефон, то владелец машины получит штраф.