С 1 марта техосмотр автомобиля будет фотографироваться и вноситься в единую информационную систему ЕАИСТО. Кроме того, в базу данных будут вписаны координаты местонахождения автомобиля и дата прохождения осмотра, а также время начала и окончания диагностики.

Обновленная редакция Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривает новые правила проведения техосмотра автомобилей, которые вступают в силу 1 марта нынешнего года.

Согласно новым нормам, предусматривается внесение в единую информационную систему фотографического изображения транспортного средства, которое проходит осмотр. Съемка будет проводиться в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии.

«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения: фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», — указывается в документе.

Кроме того, в систему будут вноситься координаты местонахождения автомобиля и дата прохождения осмотра, а также время начала и окончания диагностики, сообщает РИА «Новости».

В конце июля 2020 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Поправки в статью 171 УК РФ были подписаны президентом России Владимиром Путиным годом ранее.

Обновленная статья гласит, что если в результате нелегального ТО был причинен ущерб гражданам или государству, а оператор извлек крупный доход, то наказанием будет либо штраф до 300 тыс. рублей (или двухлетней зарплаты), либо арест на срок до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Под эту уголовную статью подпадает и факт использования поддельной диагностической карты. Наказание может составить даже лишение свободы на срок до одного года.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», — поясняли в МВД.

Эти поправки стали исключением из пакета законов, меняющего правила техосмотра и направленного на исключение торговли картами диагностики. Он должен был вступить в силу в июне 2020 года, но был передвинут на 2021-2022 годы из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем не менее, пункт об уголовной ответственности за техосмотр без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) был принят с 2020 года.

Сама процедура техосмотра детализируется в опубликованном 2 июня приказе Минтранса №97, который устанавливает требования к проведению ТО.

Каждая фотография должна захватывать государственный регистрационный знак автомобиля, бренд автокомпании и цвет кузова. Для автопоезда обязательно наличие фотокарточки передка седельного тягача и задней части прицепа или полуприцепа.

Цифровые фотографии обязаны иметь точную дату, время (с погрешностью не более 3 секунд) и географические координаты (погрешность максимум 15 м), а сам файл не должен занимать более 700 килобайт.

Причем фотографии требуются в хорошем разрешении (минимум — 1280 на 720 пикселей). Каждый файл должен быть заверен «усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта», который и проводил диагностические работы с автомобилем.

Затем фотографии направят в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Эта база данных находится в ведении МВД России, и файлы должны там храниться в течение пяти лет.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в этой связи указывал, что на сегодняшний день зачастую люди получают диагностические карты, не проходя при этом техосмотр.

Специалист считает, что хотя процент аварий из-за неисправности автомобиля небольшой, принятие должных мер по решению этой проблемы может улучшить ситуацию на дорогах.

Известно также, что в 2022 году на территории Таможенного союза могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей, об этом в ноябре прошлого года сообщали «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову

По данным издания, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены сигнализации или магнитолы. Кроме того, поправки запретят использовать ряд б/у запчастей.