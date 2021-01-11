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Что будет водителю, если гаишник найдет «антирадар»? 

Car.ru 2 часа назад
Как накажут водителя за «антирадар»?
Фото: Car.ru
Некоторые автолюбители не желают мириться с тотальным контролем на российских дорогах при помощи автоматических постов фотовидеофиксации. Чтобы избежать штрафов за нарушение ПДД, одни устанавливают радар-детекторы, а другие — "антирадар".
Если первое устройство не запрещено и его можно совершенно легально приобрести в автомагазине, то "антирадар" относится к "спецсредствам".
При помощи радар-детектора водитель может вовремя обнаружить пост контроля и снизить скорость движения до разрешенной. "Антирадар" воздействует непосредственно на средства контроля и может даже их повредить.
Поэтому, если будет доказано, что прибор контроля вышел из строя по вине водителя, последний будет вынужден компенсировать все затраты на ремонт и восстановление.
Но даже если "антирадар" будет выявлен инспектором в неактивном состоянии, водителю все равно придется заплатить штраф от 1 000 до 2 000 рублей (ст. 13.3 КоАП РФ).
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Бортжурнал , ГИБДД
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