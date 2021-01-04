Какие машины приобретают на вторичном рынке в новогодние праздники 

Во время новогодних праздников многие водители задаютсявопросом поиска автомобиля на вторичном рынке, так как у нихпоявляется свободное время, которое можно потратить для решения данной задачи.

В рамках аналитических исследований составлен перечень самыхвостребованных автомобилей , на которые чаще всего обращают внимание потенциальные покупатели в эти новогодние праздничные дни.

Ford Focus уже традиционно является бесспорнымлидером продаж. Автомобиль американского производства отличается хорошим техническим оснащением, безопасностью и надежностью. Под капотом установлен 1,6-литровый силовой агрегат. Его мощность составляет 105 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая или автоматическая трансмиссия. Привод исключительно передний. В оснащение машины входит большое количество различных дополнительных опций, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной.

Lada 2114 находится на втором месте составленного рейтинга. Автомобиль отечественного производства привлекает потенциальных покупателей своей ценой и простотой эксплуатации. Машина отличается доступностью обслуживания на всем этапе ее активной эксплуатации как в городе, так и за его пределами.

Машина оснащена 1,6-литровым мотором, мощностью 81 лошадиная сила. Вместе с ним трудится исключительно механическая коробка передач. Данная модель отлично подойдет для начинающих водителей, которые не имеют большого опыта в эксплуатации автомобилей, поэтому боятся покупать машины иностранного производства.

Hyundai Solaris является седаном корейского производства, который давно зарекомендовал себя на российском рынке. Практически с момента своего появления, машина положительновыделяется среди конкурентов и привлекает отличным сочетаниемдоступной цены и качества сборки основных узлов.

Под капотом расположен 1,4 или 1,6-литровый силовой агрегат. Егомощность составляет 100 или 123 лошадиных силы. Вместе с нимработает механическая или автоматизированная коробка передач. Привод исключительно передний. Седан относится к бюджетному классу автомобилей, но при этом хорошо выделяется на конкурентном рынке.

KIA Rio и Lada 2107 также расположились в составленном рейтинге. Седан корейского производства имеет аналогичные параметры с вышеуказанной моделью. А вот российский седан привлекает молодых водителей, которые хотят эксплуатировать собственный автомобиль, но не могут позволить себе покупку более дорогостоящей модели, поэтому обращают внимание на доступные отечественные варианты.

Заключение. В праздничные дни на вторичном рынке России продолжается активная продажа автомобилей. Многие продавцы готовы продавать машины пока по старой цене, хотя не скрывают, что уже после завершения январских праздников ценник набольшинство моделей существенно увеличиться.