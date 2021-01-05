Для Chevrolet Corvette C8 выпустили новый нагнетатель 

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В Соединённых Штатах был представлен компрессор дляверсии Corvette C8 в кузове купе. Речь идет о вариациисреднемоторной компоновки.

Специалистами американской фирмы ProCharger был выпущенприводной нагнетатель, подходящий для установки на Chevroletвариации Corvette C8. Стоит напомнить, что базовая модификацияStingray оснащается безнаддувным 6,2-литровым мотором V8, генерирующим 497 лошадиных сил (630 Нм).

По заявлению специалистов, нагнетатель ProCharger обеспечиваетувеличение пиковой мощности силового агрегата до 710 «лошадей». Речь идет об использовании высокооктанового бензина.

Механический компрессор, который обладает промежуточнымохлаждением, прикрепляется к 6,2-литровой силовой установке, неприбегая к расточке. В случае необходимости, её можно возвратить к первоначальному состоянию, а именно сделать из него опятьатмосферный мотор.

Пока неизвестно, сколько стоит новый компрессор для Chevroletверсии Corvette C8. Согласно предварительным данным, заводскиевариации модели с турбированными агрегатами появиться не раньше2023 г.