Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Что женщины хранят в своих автомобилях 

Car.ru 8 часов назад
Что женщины хранят в своих автомобилях
Фото: car.ru
Бывалый автолюбитель может за несколько секунд отличитьавтомобиль, принадлежащий женщине, от того, которым владеетмужчина. Что же такого необычного в женскихавтомобилях?
Как это не странно звучит, но в машине у автоледи можно найтимусор. Связывают это с тем, что женщине сложнее выкинуть его вокно. Ей нужен мусорный контейнер.
Также в машине женщины все очень гламурненько и мимишно. Всюду бабочки, куколки и стразы. Причем последние не только в салоне, но и на колесных дисках.
А еще в автомобиле у женщины все свободное пространство, включая всевозможные ниши, занято полезными вещами, которые, возможно, могут понадобиться в дороге. И тут речь не о ремкомплектах. Важные вещи — это салфетки и много косметики.
Только в машине автоледи можно увидеть вязаный чехол на рукоятке рычага КПП. А в машине, где нет обогрева руля, последний может иметь пушистую меховую оплетку.
Среди ваших знакомых есть увлеченные автоледи? Какие у нихмашины? Поделитесь своей историей в комментариях.
Видео дня. МВД запустит онлайн-базу нарушителей ПДД
Car.ru: последние новости
«Заряженный» Mitsubishi e-Evolution выйдет осенью текущего года «Заряженный» Mitsubishi e-Evolution выйдет осенью текущего года Для Chevrolet Corvette C8 выпустили новый нагнетатель Для Chevrolet Corvette C8 выпустили новый нагнетатель Назвали самые громкие и «взрывные» автопремьеры в России прошлого года Назвали самые громкие и «взрывные» автопремьеры в России прошлого года
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение