Что женщины хранят в своих автомобилях 

Бывалый автолюбитель может за несколько секунд отличитьавтомобиль, принадлежащий женщине, от того, которым владеетмужчина. Что же такого необычного в женскихавтомобилях?

Как это не странно звучит, но в машине у автоледи можно найтимусор. Связывают это с тем, что женщине сложнее выкинуть его вокно. Ей нужен мусорный контейнер.

Также в машине женщины все очень гламурненько и мимишно. Всюду бабочки, куколки и стразы. Причем последние не только в салоне, но и на колесных дисках.

А еще в автомобиле у женщины все свободное пространство, включая всевозможные ниши, занято полезными вещами, которые, возможно, могут понадобиться в дороге. И тут речь не о ремкомплектах. Важные вещи — это салфетки и много косметики.

Только в машине автоледи можно увидеть вязаный чехол на рукоятке рычага КПП. А в машине, где нет обогрева руля, последний может иметь пушистую меховую оплетку.

Среди ваших знакомых есть увлеченные автоледи? Какие у нихмашины? Поделитесь своей историей в комментариях.