«Заряженный» Mitsubishi e-Evolution выйдет осенью текущего года 

Компания Mitsubishi планирует выпустить «заряженную» версию кросса по мотивам современного концепта e-Evolution 2017модельного года. Электрическую модификацию, получившую модный форм-фактор, должны представить осенью этого года.

Серийная вариация e-Evolution по техническим составляющим будет близка к Nissan версии Ariya. От концептуальной вариации серийная модель электрокросса по всей видимости получит купеобразный стильный силуэт. Тоже самое касается «икс-фейса» и характерной формы оптики. При этом у машины не стоит ожидать непропорциональные задние двери, а также «заваленные» стойки крыши.

По мнению инсайдеров, платформу CMF-EV, а также 2-моторнуюполноприводную электрическую эффективную установку для кросса Mitsubishi возьмут у топовой вариации Ariya Performance. Таким образом, клиенты могут ожидать мощности на 394 л.с. (600 Нм). На одном заряде транспортное средство способно преодолеть 500 км.

Согласно прогнозам японских СМИ, реализации электрической модели e-Evolution начнутся осенью этого года. Из этого следует, что мировую премьеру авто стоит ожидать в первом полугодии 2021 г.