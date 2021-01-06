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Nissan Magnite вызвал ажиотажный спрос в Индии 

runews24.ru 6 часов назад
Nissan Magnite вызвал ажиотажный спрос в Индии
Фото: из открытых источников
Недавно дебютировавший на индийском рынке бюджетный кроссовер Nissan Magnite оказался объектом феноменального спроса, существенно превзошедшего даже самые смелые прогнозы аналитиков. Об этом заявили представили индийского подразделения компании Nissan, сообщившие о начале работы в три смены на местных заводах, занимающихся производством нового автомобиля.
Основной причиной небывалого спроса на кроссовер эксперты называют удачное сочетание цены и качества. При впечатляющих технических данных, а также стильном дизайне автомобиль стоит всего 549 000 рупий (около 555 000 руб.), что является в высшей степени бюджетной ценой.
Отмечается, что в настоящее время Magnite представлен только на рынке Индии и в будущем может дебютировать и в других странах.
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Бортжурнал , Nissan
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