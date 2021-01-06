Nissan Magnite вызвал ажиотажный спрос в Индии 

Недавно дебютировавший на индийском рынке бюджетный кроссовер Nissan Magnite оказался объектом феноменального спроса, существенно превзошедшего даже самые смелые прогнозы аналитиков. Об этом заявили представили индийского подразделения компании Nissan, сообщившие о начале работы в три смены на местных заводах, занимающихся производством нового автомобиля.

Основной причиной небывалого спроса на кроссовер эксперты называют удачное сочетание цены и качества. При впечатляющих технических данных, а также стильном дизайне автомобиль стоит всего 549 000 рупий (около 555 000 руб.), что является в высшей степени бюджетной ценой.

Отмечается, что в настоящее время Magnite представлен только на рынке Индии и в будущем может дебютировать и в других странах.