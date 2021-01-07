Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Обновления моделей Skoda 

Car.ru 9 часов назад
Обновления моделей Skoda
Фото: car.ru
Автопроизводитель Skoda готов удивлять автомобилистов России новыми возможностями и технологиями. Уже летом прошлого года компания представила массовые обновления популярных на рынке моделей и поделилась подробным описанием. Рассмотрим, что готов предложить Skoda автомобилистам. Речь пойдет о расширенных опциях комфорта, функциях помощи водителю и современных развлекательных системах. Автомобили от чешской марки стали более оживленными и умными. Кроме того, они теперь оснащаются целым рядом систем Simply Clever.
Линейка Skoda Rapid теперь оснащена датчиком усталостиводителя для повышения безопасности. Известно, что система работает в нескольких режимах. Она может определять усталость и считывать показатель скорости и динамику. Такая функция доступна в качестве дополнительной опции. В комплектации Active теперь предусмотрен подлокотник. Кроме того, с 2021 модельного года автомобиль получит новый оттенок в цветовой палитре — серый металлик Indium.
Флагман Skoda Superb получил целый пакет опций, которые направлены не только на повышение безопасности, но и надоработку развлекательной системы. Теперь внутри встроенатехнология SmartLink, которая позволяет соединяться с автомобилем в беспроводном режиме. В списке главных изменений — аудиосистема 3 поколения, которая оснащена мощным ПО и отличается чистым звучанием. Кроме того, автомобиль стал более эффектным, так как в конструкции предусмотрено новое рулевое колесо и система кругового обзора. Последняя помогает автомобилисту при парковке и маневрировании в ограниченном пространстве. Флагман сильно добавил в комфорте, так как в нем предусмотрен индикатор не пристегнутого ремня для каждого сиденья.
Skoda Kodiaq впервые в истории представлен с2-спицевым рулем. Таким образом производитель решил подчеркнуть привлекательность и необычный дизайн салона. В списке нового оборудования значится разъем USB-C, который позволяет автомобилисту подсоединять больше девайсов. Версии Scout, Sportline и L&K теперь имеют 19-дюймовые диски. В модификации Sportline предлагаются кожаные сиденья с системой вентиляции и выдвижной подушкой.
Кроссовер Skoda Karoq получил существенные изменения. Производитель обновил мультимедийную систему, благодаря чемуиспользовать городской автомобиль стало намного удобнее. В версии Ambition и Style в качестве дополнительной опции предлагается цифровая приборная панель. Кроме того, в модели Karoq впервые применили удобную кнопку запуска мотора и функция выбора режима вождения. Двигаться задним ходом стало удобнее, так как в конструкции предусмотрена камера заднего вида с системой омывания.
Итог. Skoda еще в 2020 году провел обновление многих моделей на рынке России. Изменения направлены не только на дизайн, но и на систему безопасности.
Видео дня.Правила тюнинга машин меняются в РФ
Car.ru: последние новости
Фейслифтинговый Skoda Kodiaq 2021 года заметили с «обманчивым» камуфляжем Фейслифтинговый Skoda Kodiaq 2021 года заметили с «обманчивым» камуфляжем Гибридный Ford Explorer на максимальной скорости протестирован на автобане Гибридный Ford Explorer на максимальной скорости протестирован на автобане Подробности об обновленной версии Ford Ranger Raptor Подробности об обновленной версии Ford Ranger Raptor
Комментарии
Бортжурнал , Skoda Rapid , Skoda Kodiaq , Skoda Superb , Skoda , Skoda Karoq
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение