Обновления моделей Skoda 

Автопроизводитель Skoda готов удивлять автомобилистов России новыми возможностями и технологиями. Уже летом прошлого года компания представила массовые обновления популярных на рынке моделей и поделилась подробным описанием. Рассмотрим, что готов предложить Skoda автомобилистам. Речь пойдет о расширенных опциях комфорта, функциях помощи водителю и современных развлекательных системах. Автомобили от чешской марки стали более оживленными и умными. Кроме того, они теперь оснащаются целым рядом систем Simply Clever.

Линейка Skoda Rapid теперь оснащена датчиком усталостиводителя для повышения безопасности. Известно, что система работает в нескольких режимах. Она может определять усталость и считывать показатель скорости и динамику. Такая функция доступна в качестве дополнительной опции. В комплектации Active теперь предусмотрен подлокотник. Кроме того, с 2021 модельного года автомобиль получит новый оттенок в цветовой палитре — серый металлик Indium.

Флагман Skoda Superb получил целый пакет опций, которые направлены не только на повышение безопасности, но и надоработку развлекательной системы. Теперь внутри встроенатехнология SmartLink, которая позволяет соединяться с автомобилем в беспроводном режиме. В списке главных изменений — аудиосистема 3 поколения, которая оснащена мощным ПО и отличается чистым звучанием. Кроме того, автомобиль стал более эффектным, так как в конструкции предусмотрено новое рулевое колесо и система кругового обзора. Последняя помогает автомобилисту при парковке и маневрировании в ограниченном пространстве. Флагман сильно добавил в комфорте, так как в нем предусмотрен индикатор не пристегнутого ремня для каждого сиденья.

Skoda Kodiaq впервые в истории представлен с2-спицевым рулем. Таким образом производитель решил подчеркнуть привлекательность и необычный дизайн салона. В списке нового оборудования значится разъем USB-C, который позволяет автомобилисту подсоединять больше девайсов. Версии Scout, Sportline и L&K теперь имеют 19-дюймовые диски. В модификации Sportline предлагаются кожаные сиденья с системой вентиляции и выдвижной подушкой.

Кроссовер Skoda Karoq получил существенные изменения. Производитель обновил мультимедийную систему, благодаря чемуиспользовать городской автомобиль стало намного удобнее. В версии Ambition и Style в качестве дополнительной опции предлагается цифровая приборная панель. Кроме того, в модели Karoq впервые применили удобную кнопку запуска мотора и функция выбора режима вождения. Двигаться задним ходом стало удобнее, так как в конструкции предусмотрена камера заднего вида с системой омывания.

Итог. Skoda еще в 2020 году провел обновление многих моделей на рынке России. Изменения направлены не только на дизайн, но и на систему безопасности.