Зачем возить зубную пасту в аптечке

Помимо прямого назначения, зубную пасту используют для чистки серебра и полировки мелких царапин. Однако это только вершина айсберга. На самом деле под водой скрываются свойства, которые делают ее необходимой составляющей автомобильной аптечки.

По словам специалистов, с помощью этого средства водители смогут избавиться от следов эксплуатации с деревянных и пластиковых поверхностей. Зубная паста также способна очистить руки от остатков масла и смазки и устранить неприятный запах с ладоней после ремонта машины, пишет « Автовзгляд ».

Кроме того, в составе пасты есть лактат алюминия. Он обладает вяжущими и кровоостанавливающими свойствами. Средство также содержит хлоргексидин, который стоматологи применяют для удаления микробов. В зубной пасте часто есть заживляющие компоненты, например, ментол. Помимо этого, он дает противоотечный и охлаждающий эффект.

Таким образом, паста пригодится при ушибах и ссадинах. Она способна обеззаразить, снять боль и предотвратить синяки. Специалисты также сообщают, что средством можно обработать укусы комаров.