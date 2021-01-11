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Водителям объяснили, зачем возить зубную пасту в аптечке 

Профиль 2 часа назад
Зачем возить зубную пасту в аптечке
Фото: ТАСС
Помимо прямого назначения, зубную пасту используют для чистки серебра и полировки мелких царапин. Однако это только вершина айсберга. На самом деле под водой скрываются свойства, которые делают ее необходимой составляющей автомобильной аптечки.
По словам специалистов, с помощью этого средства водители смогут избавиться от следов эксплуатации с деревянных и пластиковых поверхностей. Зубная паста также способна очистить руки от остатков масла и смазки и устранить неприятный запах с ладоней после ремонта машины, пишет «Автовзгляд».
Кроме того, в составе пасты есть лактат алюминия. Он обладает вяжущими и кровоостанавливающими свойствами. Средство также содержит хлоргексидин, который стоматологи применяют для удаления микробов. В зубной пасте часто есть заживляющие компоненты, например, ментол. Помимо этого, он дает противоотечный и охлаждающий эффект.
Таким образом, паста пригодится при ушибах и ссадинах. Она способна обеззаразить, снять боль и предотвратить синяки. Специалисты также сообщают, что средством можно обработать укусы комаров.
Ранее «Профиль» писал о еще одном способе применения зубной пасты в автомобиле. Отмечалось, что она может быть любой — бренд и цена в этом случае значения не имеют. По словам опытных водителей, паста может помочь против запотевания стекол — как боковых, так и лобового.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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