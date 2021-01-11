Как безопасно выйти из заноса на льду

Водители из Британской автомобильной ассоциации поделились своим опытом в беседе с The Mirror.

Главный секрет вождения по скользкой дороге, по мнению экспертов, заключается в том, чтобы аккуратно нажимать на педаль тормоза и не прибегать к резкому торможению. При таком стиле езды увеличивается тормозной путь, поэтому нужно всегда следить за дистанцией, особенно при движении вниз по склону.

Если все же водитель теряет управление автомобилем , то следует рулить по направлению заноса и не нажимать на педали. Начать тормозить или разогнаться — худшее, что можно сделать при заносе.

Также, по наставлениям профессионалов, не следует пренебрегать подготовкой к поездке. Они уверены, что стоит потратить время на очистку машины от снега и льда, а из обуви лучше выбрать что-нибудь легкое и удобное для лучшего ощущения педалей.