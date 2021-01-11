Как безопасно выйти из заноса на льду

Водители из Британской автомобильной ассоциации поделились своим опытом в беседе с The Mirror.
Главный секрет вождения по скользкой дороге, по мнению экспертов, заключается в том, чтобы аккуратно нажимать на педаль тормоза и не прибегать к резкому торможению. При таком стиле езды увеличивается тормозной путь, поэтому нужно всегда следить за дистанцией, особенно при движении вниз по склону.
Если все же водитель теряет управление автомобилем, то следует рулить по направлению заноса и не нажимать на педали. Начать тормозить или разогнаться — худшее, что можно сделать при заносе.
Также, по наставлениям профессионалов, не следует пренебрегать подготовкой к поездке. Они уверены, что стоит потратить время на очистку машины от снега и льда, а из обуви лучше выбрать что-нибудь легкое и удобное для лучшего ощущения педалей.