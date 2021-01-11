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Представлен базовый кроссовер Tesla Model Y: он дешевле на 8000 долларов 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Tesla показала самую доступную версию Model Y
Фото: © Базовая Tesla Model Y
Фирма Tesla представила базовую заднеприводную версию кроссовера Model Y. Отказ от переднего электродвигателя позволит сэкономить: Model Y стал дешевле на 8000 долларов, то есть стартовая цена уменьшилась на 16 процентов до 41 990 долларов без учёта субсидий. Ещё у кроссовера появилась новая опция — третий ряд сидений.
Мощность базовой одномоторной Tesla Model Y не раскрывается, но известно, что моноприводный кроссовер на полсекунды медленнее в разгоне с места до 97 километров в час: стартовый рывок занимает 5,3 секунды.
Модификация Standard Range уступает двухмоторной версии Long Range и по запасу хода: на одном заряде самая дешёвая Tesla Model Y может проехать 393 километра, тогда как автономность «старших» компактных кроссоверов по стандарту EPA — от 488 до 525 километров.
Третий ряд сидений в Tesla Model Y 
Как и обещал Илон Маск, для Tesla Model Y стал доступен третий ряд сидений. Два кресла ставятся в багажнике, как на больших кроссоверах, то есть пассажиры сидят по ходу движения.
Даже на официальных снимках видно — места для ног и запаса над головой на «галёрке» почти нет. Зато сиденья третьего ряда штатно оснащаются электроприводами; при складывании образуется ровный пол. Цена опции — 3000 долларов, и семиместной может быть любая Model Y, вне зависимости от типа силовой установки.
Пока «бюджетная» версия Tesla Model Y доступна к заказу только в США, но в будущем новинка может появиться и на других рынках. Повторное снижение цены в Северной Америке наверняка подстегнёт и без того высокие продажи, ведь теперь базовый электрокроссовер стоит сравнимо с соразмерными бензиновыми моделями.
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Бортжурнал , Кроссовер , Tesla , Илон Маск
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