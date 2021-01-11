Tesla показала самую доступную версию Model Y

Фирма Tesla представила базовую заднеприводную версию кроссовера Model Y. Отказ от переднего электродвигателя позволит сэкономить: Model Y стал дешевле на 8000 долларов, то есть стартовая цена уменьшилась на 16 процентов до 41 990 долларов без учёта субсидий. Ещё у кроссовера появилась новая опция — третий ряд сидений.

Мощность базовой одномоторной Tesla Model Y не раскрывается, но известно, что моноприводный кроссовер на полсекунды медленнее в разгоне с места до 97 километров в час: стартовый рывок занимает 5,3 секунды.

Модификация Standard Range уступает двухмоторной версии Long Range и по запасу хода: на одном заряде самая дешёвая Tesla Model Y может проехать 393 километра, тогда как автономность «старших» компактных кроссоверов по стандарту EPA — от 488 до 525 километров.

Третий ряд сидений в Tesla Model Y

Как и обещал Илон Маск , для Tesla Model Y стал доступен третий ряд сидений. Два кресла ставятся в багажнике, как на больших кроссоверах, то есть пассажиры сидят по ходу движения.

Даже на официальных снимках видно — места для ног и запаса над головой на «галёрке» почти нет. Зато сиденья третьего ряда штатно оснащаются электроприводами; при складывании образуется ровный пол. Цена опции — 3000 долларов, и семиместной может быть любая Model Y, вне зависимости от типа силовой установки.