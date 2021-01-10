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Стоит ли мыть днище автомобиля? 

Car.ru 4 часа назад
Стоит ли мыть днище автомобиля?
Фото: car.ru
Мытье автомобиля не у всех владельцев вызывает восторг. Некоторые предпочитают проводить процедуру самостоятельно, а кто-топросто отвозить машину на автомойку. Тем не менее, чистыйавтомобиль всегда поднимает настроение владельцу и вызываетуважение у окружающих.
Как ни крути, мойка авто требует времени. Самостоятельноевыполнение процедуры — это затраты сил, а если мыть авто на мойке, ещё и времени, и денег. Что касается днища, многие считают, что егои вовсе не нужно мыть, ведь сразу после начала движения туда сновастанет налипать грязь и снег.
Кроме того, большинство водителей считают, что днище стоит мытьтолько в случае эксплуатации авто по бездорожью, ведь в городскихусловиях оно не так уж сильно и вымазывается. Тем не менее, эксперты советуют уделять и этой части ТС внимание, хотя бы весной. Это продлит срок службы авто, а также позволит избежать лишнихзатрат на ремонт. К тому же, следует регулярно осматривать кузов иднище на предмет появления ржавчины, вовремя обрабатывая ихспецсредствами.
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