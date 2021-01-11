Данные российских владельцев авто Hyundai выставили на продажу

На продажу на теневых рынках выставили базу данных владельцев автомашин Hyundai . Информацию оценили в две тысячи долларов.

В базе данных числятся 1,3 млн российских владельцев автомобилей марки Hyundai. В списке указаны их адреса, полные данные об иномарках, а также о заказе запчастей. Эксперты в разговоре с «Коммерсантом» выразили мнение, что базу могут использовать для угона автомобилей.

«База данных о пользователях Нyundai.ru уникальна тем, что в ней указана довольно подробная информация об автомобилях и их владельцах. Это может помочь злоумышленникам в вычислении автомобиля с целью угона», — считает руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

Он также не исключает, что эти сведения заинтересуют страховые компании, для которых обладание данными является ценным конкурентным преимуществом.