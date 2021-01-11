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В России зафиксирован рост цен на автомобили из-за обвала рубля осенью 

News.ru 2 часа назад
Осенний обвал рубля «аукнулся» ростом цен на автомобили
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
С начала 2021 года стоимость автомобилей в России выросла на 2–5%. Аналитики полагают, что причина заключается в осеннем обвале рубля.
Как пишет «Коммерсант», специалисты убеждены, что ещё не все продавцы отразили в ценах падение российской валюты. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего роста цен на автомобили. Вместе с тем пока у покупателей есть возможность приобрести транспортные средства по прошлогодним ценам.
По большинству моделей массового сегмента всё ещё есть в наличии автомобили по ценам 2020 года, — цитирует издание Дениса Петрунина, руководителя одного из дилерских центров.
Согласно результатам опроса дилеров, автомобили, которые были выпущены в 2021 году, прибавили в стоимости не менее 2–3%. Отмечается, что ряд производителей объявил об обновлении ценников ещё в декабре прошлого года. Издание приводит конкретные цифры по различным производителям.
На 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года . Корейский Hyundai прибавил в цене от 15 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели после «сдерживания стоимости в прошлом году», — говорится в заметке.
Премиальные автомобили Audi выросли в цене на 2,2% из-за укрепления курса евро в среднесрочной перспективе. Рост стоимости автомобилей Mercedes оказался ещё больше, он составил 4–5%. На 100 тысяч рублей увеличилась цена базовых комплектаций Volvo, также на 5% подорожали опции.
Что касается экономкласса, данные по которому приводятся на примере моделей Lada, рост ожидается на уровне 2%. Так, автомобили Granta и Vesta подорожают на 2,5% и 3,8% соответственно, стоимость XRAY увеличится на 0,8%. Lada 4×4 станет дороже на 2,9%, а Vesta Sport — на 1,5%.
Ранее NEWS.ru писал, что Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП нормой, согласно которой водители будут лишаться прав до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года.
К таким нарушениям будут относиться выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также превышение скорости на 60 км/ч. При этом нарушения, которые фиксировались автоматическими камерами, учитываться в «накопительной» системе не будут.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Audi , Lada , Volkswagen , Денис Петрунин , Минюст РФ
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