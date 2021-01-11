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Раскрыта стоимость шестиколесного УАЗ Профи 

Motor.ru и ещё 1 58 минут назад
УАЗ готовит шестиколесный «Профи»
Фото: Motor.ru
Ульяновский автозавод готовит новую модификацию Профи с шестью колесами: фургон с двускатной ошиновкой сзади формально не выходит за рамки 3,5 тонны полной массы, но на нем можно будет перевозить до двух тонн груза. Новинку предложат с двумя вариантами колесной базы, а цены, по информации Drom.ru, будут начинаться от 1 160 300 рублей.
Такой УАЗ Профи отличается от менее грузоподъемных модификаций усиленной сзади рамой и задним мостом, который снабдили новыми ступицами под двускатную ошиновку, сообщает издание. В числе других доработок — изменились крепления рессор и амортизаторов сзади, а спереди установили новые пружины, амортизаторы, буферы сжатия, опоры и кожухи амортизаторов, штангу и стойки стабилизатора, шарниры и другое. Передняя колея увеличилась на 30 миллиметров (по другим данным — на 48 миллиметров), и теперь она составляет 1630 (либо 1648) миллиметров.
Шестиколесный УАЗ Профи с двускатной ошиновкой доступен только в моноприводной модификации: от переднего ведущего моста отказались, чтобы сэкономить на массе автомобиля, что в свою очередь дало прибавку к грузоподъемности на уровне 80-100 килограммов.
Ульяновский автозавод уже приступил к испытаниям новинки на дорогах, однако Одобрение типа транспортного средства на модель пока не выдано. Несмотря на это, несколько экземпляров Профи с двускатной ошиновкой уже отгрузили дилерам, которые и раскрыли цены: короткобазный вариант обойдется в 1 160 300 рублей, а длиннобазный — 1 205 300 рублей. На первом этапе машину предложат с установкой газ-бензин (LPG), а бензиновая версия появится в течение нескольких месяцев.
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Бортжурнал , УАЗ
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