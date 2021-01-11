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В теневой интернет попала база данных об автовладельцах Hyundai 

Car.ru 4 часа назад
В Darknet попала база данных об автовладельцах Hyundai
Фото: Car.ru
Специалисты сообщили, что в Сети появились данные автомобилистов, которые эксплуатируют транспортные средства марки Hyundai. Эти данные могут быть использованы угонщиками.
На теневом рынке, который также известен под именем Darknet, появились данные более 100 000 автовладельцев моделей Hyundai. Заметим, что данная информация может пригодиться угонщикам. Не секрет, что в России крайне небезопасно оставлять персональные данные в Сети, так как они могут быть использованы злоумышленниками.
Однако, если открытая Сеть контролируется определенными службами, то теневой интернет содержит большое количество нелегальной информации. Сейчас в открытом доступе появилась база на более чем 1,3 миллиона автовладельцев Hyundai. Ее оценивают всего в 2 000 долларов.
В описании указано, что в базе содержится информация об адресах владельцев, все данные об автомобилях и заказанных запчастях. Эксперты сообщают, что такой массовый слив может привести к непоправимым последствиям. Угонщики и мошенники могут использовать информацию в своих целях, что облегчит им все незаконные манипуляции. Все автовладельцы сейчас должны внимательно относиться к рассылкам и звонкам со стороны лиц, которые представляются дилерами.
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Бортжурнал , Hyundai
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