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Changan показал обновленный CS35 Plus, который ждут в России 

Motor.ru 2 часа назад
Кроссовер Changan CS35 Plus пережил масштабный рестайлинг
Фото: © Changan
Китайская компания Changan опубликовала официальные фотографии обновленного кроссовера CS35 Plus. Модель заметно преобразилась внутри и снаружи, и в скором времени поступит в салоны местных дилеров. В обозримом будущем рестайлинговый CS35 Plus появится и за пределами Китая, в том числе в России.
Дизайн кроссовера уже не является секретом: снимки модели появились в Сети еще в декабре 2020 года. От дореформенного CS35 Plus новинка отличается новой оптикой, бамперами и радиаторной решеткой — эти элементы привели в соответствие с фирменной стилистикой бренда, уже опробованной на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus. Завершают облик красные акценты: полосы по бокам и спереди.
Changan CS35 Plus 2019 года
Changan CS35 Plus 2021 года
Для CS35 Plus этот рестайлинг стал вторым за полтора года: в предыдущий раз модель обновили летом 2019 года.
Судя по единственной фотографии салона, цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы разделены, хотя по-прежнему находятся в едином блоке, дизайн руля пересмотрен, а кнопки управления климатом расположены под дефлекторами обдува.
Салон обновленного Changan CS35 Plus Changan
Изменений в моторной линейке не предвидится. Обновленный CS35 Plus предложат с прежним «атмосферником» 1.6 мощностью 128 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач, вариатором либо шестидиапазонным автоматом.
Новинку ждут в России: в представительстве Changan ранее подтвердили, что рестайлинговый CS35 Plus появится на нашем рынке, причем это может произойти уже в 2021 году. Также в течение года в Россию начнут поставлять CS75 Plus и Uni-T.
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Бортжурнал
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