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Британец сдал теорию вождения со 158 попытки. Это обошлось ему в 3 600 фунтов стерлингов 

Motor.ru 52 минуты назад
Один из самых сложных экзаменов в мире водитель сдал со 158 попытки
Фото: Motor.ru
Британский портал Select Car Leasing опубликовал статистику неудачных попыток проведения теоретических и практических экзаменов по вождению в Великобритании. Рекордсменом стал мужчина, который завалил теорию 157 раз.
Британцу удалось сдать теорию вождения только со 158 попытки. Мужчина потратил на первую часть экзамена 3 600 фунтов стерлингов (примерно 360 000 рублей по текущему курсу). Второе место в антирейтинге заняла 30-летняя женщина, которая смогла сдать теоретическую часть лишь со 117 раза, заплатив за экзамены 2961 фунтов стерлингов (примерно 300 000 рублей но текущему курсу).
Замыкает тройку самых «трудных» учеников 72-летний пенсионер, который освоил теорию с 73 попытки, потратив на неудачные экзамены 3 200 фунтов стерлингов (примерно 320 000 рублей по текущему курсу). Каждый теоретический тест стоит в Великобритании 23 фунта стерлингов (примерно 2 300 рублей по текущему курсу).
Экзамен на водительские права в Соединённом Королевстве считается одним из из самых сложных в мире. В теоретической части для успешного выполнения теста необходимо ответить минимум на 43 из 50 вопросов.
В конце ноября сообщалось, что в следующем году в России планируют провести масштабную реформу экзамена на получение водительских удостоверений. В частности, инспекторы будут уделять больше внимания проверке навыков на открытых участках, а этап «Площадка» будет сокращен.
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