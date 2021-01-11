Российские автозаводы могут встать из-за нехватки чипов 

Глобальный дефицит полупроводников грозит остановкой мировой автомобильной промышленности. Локальные остановки конвейеров уже начались в США, Японии и Китае. Крупные корпорации такие как Toyota Volkswagen предупреждают о снижении объемов выпуска машин. Российские автозаводы в ближайшие месяцы выйдут из корпоративных новогодних отпусков и столкнуться с этими проблемами, предупреждают эксперты.

Растущая нехватка полупроводниковых материалов для автокомпонентов вынуждает крупные автомобильные корпорации останавливать либо замедлять выпуск автомобилей, сообщает Automotive News. Пандемия и связанные с ней ограничения нанесли масштабный урон индустрии полупроводников, использующихся в производстве чипов управляющей автомобильной электроники.

Fiat SEAT и Audi. О нехватке чипов для электроники заявили официальные представители концернов Ford Chrysler , Toyota и Nissan . Немецкий концерн Volkswagen еще в декабре сообщил о замедлении собственного производства, а также «дочерних» брендов Skoda

В США нехватка чипов привела к проблемам сразу у нескольких заводов.

Так, концерн Ford начиная с этого понедельника планирует приостановить на неделю работу завода в Луисвилле (штат Кентукки). По сообщениям американской прессы, этот решение автогиганта уже привело к временному простою 3,9 тыс. рабочих, занятых на линии сборки популярных внедорожников Ford Escape Lincoln Corsair. Предприятие Toyota в Сан-Антонио (Техас) снизило выпуск пикапов Tundra на 40% в январе, пишет The Wall Street Journal.

«Это абсолютно отраслевая проблема. Мы оцениваем ограничения поставок полупроводников и разрабатываем меры противодействия, чтобы минимизировать воздействие на производство», — приводит издание заявление представителя Toyota Скотта Вазина.

Fiat Chrysler временно закрыл автомобильные заводы в Брамптоне (Онтарио) и фабрику по выпуску небольших внедорожников в мексиканской Толуке. Перебои с полупроводниками также отмечаются в Японии: концерн Nissan заявил, что ему пришлось скорректировать производство на домашнем рынке, но пока это не оказывает значительного влияния на остальные регионы его экспорта.

Представители автомобильной отрасли подчеркивают, что проблема с полупроводниками возникла из-за того, что компании, производящие эти компоненты, переориентировали свои цепочки поставок на сектор бытовой электроники и медицины, стремительно выросшие в пандемию.

Это произошло еще прошлой весной во время самого серьезного спада продаж автомобилей из-за COVID-19. Тогда мировые автопроизводители вынуждены были ввести ограничения на заводах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Когда же производство восстановилось, чипов стало не хватать. Впервые этот дефицит проявился в декабре прошлого года в Китае.

По словам, вице-президента американского отраслевого аналитического «Центра автомобильных исследований» Кристины Дзичек, в течение нескольких месяцев прошлого года наблюдался возрастающий дефицит полупроводников, что уже тогда было тревожным признаком. Автомобильной отрасли, по словам эксперта, потребуется от шести до девяти месяцев на то, чтобы получить необходимые чипы через сложную сеть поставщиков.

«Во многих случаях автопроизводители прекращают выпуск менее продаваемых автомобилей, чтобы перенаправить чипы в более популярные сегменты автомобилей, включая пикапы и внедорожники», — цитирует Дзичек ABC News.

Современная автомобильная промышленность использует чипы и связанные с ними полупроводники в огромном количестве, напоминает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Прежде всего, речь идет об узлах, где присутствует какое-либо электронное управление — это система передачи информации по протоколу Bluetooth, электронные помощники водителя, курсовая стабилизация, антиблокировочная система тормозов, навигация и гибридные силовые установки и многое другое, перечислил эксперт.

По словам Ифанова, полупроводники, как правило, представляют собой кремниевые микросхемы, которые выполняют функции управления и памяти в различных комплектующих. В России практически отсутствует производство собственных чипов для автомобильной промышленности, отмечает он.

«Сейчас из корпоративного новогоднего отпуска вышел только «АвтоВАЗ». Конвейеры заводов «УАЗа», «КамАЗа» и «Группы ГАЗ» начнут работать примерно с середины января. Соответственно тогда у них и начнутся проблемы. Я думаю, что будут вынужденные приостановки производства», — полагает Ифанов.

Схожего мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Предприятия российского автопрома закупают электронику преимущественно у европейских и китайских поставщиков, объясняет он. По оценкам Бургазлиева, до России дефицит полупроводников дойдет примерно через 2-6 недель в зависимости от запасов комплектующих у конкретной компании.

«Смотря у кого какие запасы. Обычно запасы комплектующих делаются на срок от двух недель до полутора месяца. Если ситуация критичная, то к концу февраля могут начаться перебои с поставками необходимых компонентов. Соответственно заводы могут вставать из-за их нехватки», — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Дефицит чипов для электрооборудования, по словам Бургазлиева, может вызвать куда более серьезные проблемы на рынке автозапчастей. Конвейеры заводов будут насыщаться в первую очередь, а рынок запчастей — в последнюю, заключил он.