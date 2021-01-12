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Мотоцикл Husqvarna Svartpilen получит бюджетную версию 

Профиль 3 часа назад
Мотоцикл Husqvarna Svartpilen получит бюджетную версию
Фото: ©Husqvarna Motorcycles
Шведская марка Husqvarna хорошо известна своими электрическими и бензиновыми пилами, газонокосилками и строительным оборудованием. Под этим названием с 1903 года также выпускаются мотоциклы. С 2013 года бренд принадлежит крупному австрийскому производителю мотоциклов KTM.
С 2018 года шведская фирма выпускает дорожный мотоцикл Husqvarna Svartpilen («Черная стрела» — «Профиль»). Эти машины отличаются простым дизайном и ориентированы на езду по городским улицам.
Британское профильное издание Visor Down сообщает, что Husqvarna в ближайшее время планирует выпустить в продажу в Европе бюджетный Svartpilen 125. Число в названии соответствует объему двигателя в кубических сантиметрах. Максимальная мощность двигателя новинки — 15 л.с., он может разгоняться до 100 км/ч.
По данным журналистов, в конструкции Husqvarna Svartpilen 125 широко используются агрегаты индийской разработки. Технически мотоцикл будет близок австрийскому спортбайку KTM Duke 125.
Сообщается, что в странах Евросоюза цена на Husqvarna Svartpilen 125 будет начинаться от €4490 (около 454 тыс. руб. — «Профиль»). Пока неизвестно, будет ли новинка продаваться в России. Самый дешевый на российском рынке мотоцикл в линейке Svartpilen с объемом двигателя 375 куб. см и мощностью 44 л.с. предлагается по цене от 575 тыс. руб.
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Бортжурнал , ЕС
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