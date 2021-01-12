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АвтоВАЗ переименовал внедорожную версию Lada 4×4 

Car.ru 46 минут назад
АвтоВАЗ переименовал внедорожную версию Lada 4×4
Фото: Car.ru
Представители компании АвтоВАЗ заявили, что переименовывают версию Lada 4×4, а также возвращают ей первоначальное название Niva. Теперь модель получит название Lada Niva Legend.
Единственными изменениями в дизайне авто являются фирменные шильдики, а также новые накладки эффективной вытяжной вентиляции, размещающейся на задних стойках. Для Legend предусматривается свыше десяти вариаций исполнения. Речь также идет о коммерческих вариациях. Все внедорожные модификации получают пакет «Комфорт». Он подразумевает наличие центрального замка с пультом ДУ, сигнализации с обратной связью, аудиосистемы с разъемами в формате USB, а также AUX.
Авто получило 1,7-литровую бензиновую силовую установку на 83 лошадиные силы. Для машины предусмотрена пятиступенчатая «механика», полноприводная система, раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала.
АвтоВАЗ в начале прошедшего года приступил к продажам обновленной внедорожной версии Lada 4×4. Рестайлинговая модификация оснащается новой приборной панелью, модернизированной климатической системой, улучшенным пакетом шумо/вибро-изоляции. Кресла салона изменились по своей форме.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз
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